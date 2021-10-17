詐領差旅費2萬元又曠職 國資圖前館長丟鐵飯碗

懲戒法院判國資圖前館長呂春嬌撤職停用。（記者吳政峰攝）

2021/10/17 00:22

〔記者吳政峰／台北報導〕國立公共資訊圖書館（國資圖）前館長呂春嬌被控在職時利用職務上機會，詐領出差旅費6次、共計2萬2255元，並於奉派公差期日從事私人行程，共曠職6日。刑事部分，法院依利用職務機會詐取財物判刑1年8月，緩刑3年。職務部分，懲戒法院判撤職，停止任用公務員1年，呂春嬌不服，提起上訴，日前被駁，全案確定。

判決指出，2011年3月18日至2016年1月12日期間，呂春嬌從事演講，已向主辦單位領取講師費、講座鐘點費、交通費或相關費用，卻還跟國資圖請領出差旅費。

此外，呂春嬌擔任違反教師資格會議校外委員，以及因病前往醫院就診等情事，均屬私人行程，依法不得申請公假，也不得向國資圖請領出差旅費，但她仍利用職務之便，進入機關內部資訊系統「館長行程」，登載進行館際合作或輔導讀者服務等不實事由，並於假別欄內點選「公差」。秘書層報不知情的人事及會計單位，相關人員做完形式審核，呂春嬌再於「館長欄」內自行同意決行。

而這些行程完畢後，呂春嬌把高鐵票、計程車收據等單據交付館長室秘書，指示填報「國內出差旅費報告表」，自己在「出差人」及「單位主管」欄內核章，經不知情的人事及會計人員審核，復由呂春嬌在「機關首長或授權代理人」欄內核章後，由國資圖將出差旅費匯入其帳戶內，共計向國資圖請領得出差旅費2萬2255元。

申報出差6日卻從事私人行程，民眾向政風單位檢舉。檢廉約談說明，呂春嬌承認違失，並於偵查中自動繳還全部不法所得。高院以職務機會詐取財物罪，判呂春嬌應執行有期徒刑1年8月，緩刑3年，併宣告褫奪公權1年。

職務部分，監察院認為呂春嬌違失情節重大，提起彈劾，懲戒法院一審判呂春嬌撤職，停止任用公務員1年。呂春嬌不服，主張自己主觀上無貪污犯意，且申報出差6日均從事公務活動，並非曠職，上訴二審，希望改判不受懲戒或較輕懲戒。

但二審指出，懲戒處分的輕重，是第一審職權裁量的事項，而原判決已依卷證資料，敘明呂春嬌擔任主管職務的高階公務員，卻虛報出差從事私人事務，並利用職務機會詐領出差旅費，又申領交通費未覈實報支，考量金額非多，並於案發後自首及繳還所詐得的款項，判撤職1年，並未違反比例原則、平等原則，也沒有濫用裁量權，故合議庭評議後駁回呂春嬌上訴，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法