高品質元件帶動5G市場 陽明交大教授獲「傑出技術移轉貢獻獎」

國立陽明交通大學國際半導體產業學院教授張翼，獲得科技部110年度「傑出技術移轉貢獻獎」 。（陽明交大提供）

2021/10/16 22:31

〔記者林曉雲／台北報導〕國立陽明交通大學國際半導體產業學院教授張翼，以「氮化鎵磊晶結構與製作」技術，與化合物半導體代工廠產線結合，製作高品質元件帶動5G市場，獲得科技部110年度「傑出技術移轉貢獻獎」。

陳文亮教授、趙昌博教授也獲獎

陽明交大生物科技學院生科系教授陳文亮以「智慧型農業及環境管理系統」，電機學院電機系教授趙昌博以「可撓式軟性PPG感測貼片與系統」，同時榮獲科技部110「傑出技術移轉貢獻獎」殊榮。

半導體產業學院教授張翼說明獲獎技術「氮化鎵磊晶結構與製作」，主要材料「氮化鎵」高頻微波領域涵蓋5G通訊、雷達預警與衛星通訊等應用，團隊所開發的磊晶技術，能大幅度提升預期的元件電流及操作頻率，與化合物半導體代工廠產線結合，製作出高功能高頻元件，協助業界在化合物半導體市場開拓一片新天地。

生物科技學系教授陳文亮研發「智慧型農業及環境管理系統」，為一套可應用於農業管理的智聯網數位分身平台，提供無毒且智慧化管理的農業平台，以新一代農業設計師的角色，整併前端無毒智慧生產管理，直到後端的農產品深加工處理，深入了解農民需求，提供整合性的農業服務，希望能吸引青農返鄉，同時進行科技農業教育及系統升級建設，除了台灣，此農業系統也應用於國外場域。

電機系教授趙昌博研發「可撓式軟性PPG感測貼片與系統」具有簡便及舒適性，使用軟性之感測貼片量血壓時，只需將感測貼片貼附於脈博所在之皮膚表面取得數值，不需有氣囊充氣，舒適性配戴可達到24小時連續量測，若同時結合雲端巨量量測資料服務平台，可提供個人居家健康管理服務，即時監控個人健康狀況，連線醫院醫師，可即時採取醫療行為，預防併發症。

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