大稻埕煙火風雨中綻放 柯文哲嘆：台灣動盪不安

大稻埕情人節今晚在北市延平河濱公園登場，儘管風雨來襲，480秒煙火秀如期施放，璀璨繽紛的煙火此起彼落在夜空綻放。（記者王藝菘攝）

2021/10/16 20:52

〔記者蔡亞樺／台北報導〕因疫情延期的大稻埕情人節，今晚在北市延平河濱公園登場，考量防疫僅開放3千位民眾入場，不如往年竄動擁擠的數萬人潮，廣闊的河濱公園略顯冷清，儘管風雨來襲，480秒煙火秀如期施放，璀璨繽紛的煙火此起彼落在夜空綻放，進場看見「河岸第一排煙火」的民眾驚呼連連。北市觀光傳播局統計，因風雨影響，入場人數為原本的8成、約2400人到場。

在煙火施放前，台北市長柯文哲帶著市長夫人陳佩琪一起現身，北市副市長黃珊珊也隨行到場，台北市政府吉祥物「熊讚」逗趣拿著花束，走到台上獻花給柯文哲，但柯一轉手送給身旁的陳佩琪，現場大方放閃。

柯文哲致詞先是感歎，表示台灣動盪不安，從太魯閣事件、5月疫情爆發到最近高雄市「城中城」大火，今天傳出新北市失聯還在搜救，他提醒大家要珍惜身邊的人，也感謝艱難時刻能守護在身邊。

柯提到，大稻埕情人節煙火今年是第17屆，本來七夕舉辦，但疫情拖到現在，今年因疫情無法出國，大稻埕情人節也控制人流，大家能一邊吹風坐在地上聽音樂，一邊看煙火，最後他也祝福天下有情人終成眷屬。

觀傳局主辦的2021大稻埕情人節，邀請到魏如萱、曾沛慈傑等5組歌手接力獻唱情歌，活動採預約制，事先抽中進場資格的民眾在下午5時起依序出示證明進場，但晚間雨勢漸大還刮起風，台下的民眾只能撐傘站著，依規定維持社交距離。

情人節重頭戲的480秒煙火秀，柯文哲在8時10分主持啟動儀式後，以大型彈震撼開場，搭配愛心、笑臉等獨特花火造型，還有3D動態焰火彈與巨量連續炸花，4320發的五顏六色煙火，在黑幕天際更加光彩炫目，。

不過時間越晚，河濱的風雨越大，現場發生部分的煙火無法成功發射，施放結束後才順利打到天空中，但民眾仍看得不轉睛，帶著女友前來的陳先生說，煙火秀很漂亮、好看，但風好像颱風一樣，無法好好拍照。

大稻埕情人節今晚在北市延平河濱公園登場，儘管風雨來襲，480秒煙火秀如期施放，璀璨繽紛的煙火此起彼落在夜空綻放。（記者王藝菘攝）

大稻埕情人節今晚在北市延平河濱公園登場，儘管風雨來襲，480秒煙火秀如期施放，璀璨繽紛的煙火此起彼落在夜空綻放。（記者王藝菘攝）

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