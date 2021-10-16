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    首頁　>　臺北市

    台北市商圈申請補助亂象多 議員批亂搞

    台北市商業處輔導商圈舉辦活動行銷。（資料照，台北市商業處提供）

    台北市商業處輔導商圈舉辦活動行銷。（資料照，台北市商業處提供）

    2021/10/16 20:37

    〔記者楊心慧／台北報導〕北市府為促進商圈發展，提供經費補助北市商圈舉辦各類大型活動，補助各商圈金額累計將近上億元，但台北市議員王浩發現，台北市商業處2015年至去年，核准商圈補助申請案共147件，補助金額20萬至90萬元，累計補助金額達9100萬元，但部分商圈3年活動營收皆低於市府補助，他認為北市府應檢討現行商圈補助機制，不同規模、經營模式的商圈應有不同補助方式。

    台北市產發局長林崇傑指出，將對輔導商圈的KPI、補助各商圈有經費分配不均、活動營收低等情形等做進一步檢討。

    王浩表示，去年受補助的33個商圈，其中就有近三分之一、共計9處商圈，其活動期間賺進的營業額總收入低於北市府給的補助款，共計獲北市府530萬元補助，活動期間總營收卻只有160萬9045元，甚至連市府補助金額的一半都不到，北市府倒不如直接發現金給商家，每個商家分到的錢可能都比辦活動賺得還多。

    王浩指出，北市府補助各商圈更有經費分配不均的情形，例如愛國東路婚紗街舉辦的活動僅有5家商家參與，卻與活動參與商家數多達46家的條通商圈同樣都在去年獲50萬元補助，活動參與商家數多達100家的永康商圈去年僅獲得40萬元補助經費，形成大商圈領少少、小商圈領一堆的怪象。

    王浩認為，針對長期虧損、經營狀況不佳的商圈，北市府應設法提供其他輔導方式，以達商圈永續經營的目的。

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