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    朱立倫稱綠營背後搞鬼 民進黨：國民黨對號入座親中勢力

    民進黨發言人謝佩芬說，國民黨多次杯葛軍購等重要預算審查，又在國會延宕總質詢進行，「戰鬥藍」變「亂鬥藍」，難怪會對號入座「親中勢力」指控。（資料照）

    民進黨發言人謝佩芬說，國民黨多次杯葛軍購等重要預算審查，又在國會延宕總質詢進行，「戰鬥藍」變「亂鬥藍」，難怪會對號入座「親中勢力」指控。（資料照）

    2021/10/16 19:40

    〔記者簡惠茹／台北報導〕前美國國務卿萊斯指稱，中國遙控台灣內部親中勢力製造紛亂，讓台灣政府難以施政，並以今年9月底台灣立法院爆發肢體衝突為例；國民黨主席朱立倫今天受訪時質疑，背後是綠營所為。民進黨發言人謝佩芬今天回應，國民黨多次杯葛軍購等重要預算審查，又在國會延宕總質詢進行，「戰鬥藍」變「亂鬥藍」，難怪會對號入座「親中勢力」的指控，期盼國民黨可以用實際行動，自己撕掉親中標籤。

    謝佩芬指出，朱主席不去思考為何國民黨的作為會讓國際留下「親中勢力」的形象，自己跳下去對號入座，還要亂指控民進黨操縱民主國家政要言論，難道這樣誣陷美國政要，就是朱立倫上任後自稱要「親美和中」的手段嗎？

    謝佩芬舉例，國民黨立法院黨團「亂鬥藍」的表現眾人都可見，包括過去曾杯葛潛艦軍購預算達69次、多名藍委提案凍結潛艦國造預算，「難道這些行動也是民進黨指揮國民黨做的嗎？」難怪會被外界認為是扯台灣防衛實力的後腿。

    民進黨呼籲，朝野政黨應該要一致團結對外，用有建設性的態度來推動國會審議，如此才是國家之福，全民之幸。也希望國民黨能用實際行動，支持政府用於國防之預算。

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