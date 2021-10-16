布局未來防疫工作 賴清德提3點建議

副總統賴清德出席由台北榮總主辦的「新冠病毒之感染防治策略與前瞻部署研討會」。（台北榮總提供）

2021/10/16 18:25

〔記者林惠琴／台北報導〕副總統賴清德今天出席由台北榮總主辦的「新冠病毒之感染防治策略與前瞻部署研討會」，除了感謝北榮醫療團隊對於抗疫的付出外，並針對未來國家防疫工作提出3點建議，包含提高疫苗涵蓋率、加入世衛體系、疫情過後要檢討精進。

賴清德表示，蔡英文總統特別交代要感謝北榮醫療團隊，在整個防疫過程中，設立重症隔離病床最多，共計246床，且收治急重症病人最多，達到300人以上，同時出征到第一線協助篩檢量最多，也是醫福會執行長王必勝作戰的重要後勤系統。

賴清德指出，疫情爆發至今超過一年，台灣表現深受國際社會肯定，除了政府的努力外，成功原因就是台灣各界、全體人民一條心，一起百年大疫作戰。

賴清德細數疫情一開始時，口罩數量不足，一天產量約100多萬片，現已提升至2000、3000萬片，不只自給自足，也可援助其他國家；在別的國家聽到隔離像是要命一樣地抗爭，台灣至今接受隔離者卻已近80萬人次，大家都願意配合政策，且民政、社政、警政系統一起努力，避免有人在防疫網之外；今年5月爆發社區感染時，也有藝人賈永婕號召捐款提供高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），另有人捐助採購負壓隔離艙等醫療所需，他強調，在這場戰役中，台灣最美的風景是人。

不過，賴清德也提出針對後續防疫工作與前瞻部署的3點建議，第1點是疫苗持續施打、提高普及率，他透露，蔡英文總統幾乎每天盯著疫苗施打情況，希望10月底第一劑涵蓋率達到7成、今年底第二劑達到5成甚至7成，以利產生群體免疫。若有突破性感染，目前衛福部也積極尋找藥物，一定會讓人民健康受到保障。

第2點是加入世界衛生組織體系，他指出，這次疫情，我方很早就得到中國武漢有不明肺炎傳染的資訊，但不知道下次有沒有辦法比其他國家更早獲取資訊，因此台灣應該加入世衛體系，是權利也是責任，萬一台灣成為破口，日本、韓國及東南亞都會受影響，呼籲醫界在各種場合竭盡所能表達台灣有能力在世衛體系貢獻所長的立場。

第3點是疫情過後的檢討，提到2003年SARS發生後，完成「傳染病防治法」修法，推動中央流行指揮中心制度，可解決橫向聯繫不足與中央、地方分權不明的問題，並將負壓隔離病房納入醫院評鑑，以及促成疾管局升為疾管署，有助增加人力、設立防疫醫師。儘管此次防疫經驗相對得到其他國家稱許，但仔細檢討應仍有不足之處，可望藉此獲取更好的經驗，隨時做好準備，以應不時之需。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法