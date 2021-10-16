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    首頁　>　臺北市

    疫情衝擊北市第一果菜市場工程 中繼市場明年2月完工

    第一果菜市場之農中繼南側拍賣場正在進行消防安檢。（圖:新工處提供）

    第一果菜市場之農中繼南側拍賣場正在進行消防安檢。（圖:新工處提供）

    2021/10/16 18:09

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程，在今年（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緊期間，因工地位處疫情嚴重的萬華區，且仍在營業第一果菜市場亦有多人確診，台北市政府坦承，導致施工人員多數不願上工或選擇離開工地，工程進度受影響，推進緩慢，疫情趨緩後，廠商立即追趕工程進度，而中繼零批市場明年2月完工。

    新工處工務科長蕭志龍表示，全國三級警戒解除後，原不願進場施工人員，多已在其他工地上班，統包商須再另行徵尋施工人員，以增加每日出工人數。

    他說，經重新評估目前工進及出工情形，農中繼南側拍賣市場預定可於今年10月27日完成，即可交由市場處及農產公司搬遷現仍營業之部分拍賣場，該部分拍賣場搬遷至農中繼南側拍賣市場後，騰出的空間則供施作農中繼北側零批場，該零批場預定明年2月19日完成。

    新工處工務科一果工務所主任陳國偉表示，經今年8月及9月持續趕工作業，農中繼南側拍賣市場於10月27日預定交付市場處及農產公司之範圍內，鋼構作業已全數完成，屋頂版作業完成95%，消防及弱電完成80%，將持續與統包廠商協調增加施工人員及確保施工量能，以如期完成農中繼市場興建工程。

    第一果菜市場之農中繼北側零批場2樓，目前正在趕工中。（圖:新工處提供）

    第一果菜市場之農中繼北側零批場2樓，目前正在趕工中。（圖:新工處提供）

    第一果菜市場之分區員工圖。（圖:新工處提供）

    第一果菜市場之分區員工圖。（圖:新工處提供）

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