人妻看完小王裸照堅持離婚 綠帽夫氣炸...40萬和解金暴增到138萬

程男與陳姓人妻曖昧，賠償138萬元。（情境照，與本案無關）

2021/10/16 19:07

〔記者吳政峰／台北報導〕程姓男子與陳姓人妻搞曖昧，還傳裸照誘惑。陳夫得知後找程男談判，原談妥40萬元和解，未料老婆竟堅持離婚，陳夫怒得把和解金提高到138萬元。程男擔心「當客兄」的不名譽情事外流，要求把和解書改為「賭債借據」，沒想到只付了50萬元就不支付，還提告要陳夫還錢，但敗訴。陳夫也提告要求履行契約，日前則獲高院支持判勝訴。

程男明知陳女為羅敷有夫之人，卻仍和她曖昧，傳「今天第一個感動點妳牽我的 手第二個感動點妳餵我爆米花第三個感動點妳替我戴禮物我很開心」、「我一直都在妳心裡」、「妳也一直在我心上」、「相處越久越愛妳」等訊息給她。陳女也回傳「我只要看到你心裡都是甜的」、「你一直住在我心裡」、「我真的真的很愛你」等訊息。

某日，陳夫無意間瞥見老婆手機，不只看到上述互相傾訴愛意的訊息，還驚見程男傳上半身裸照以及用手遮住生殖器的全裸照片誘惑愛妻，氣得找程男理論。

程男自知理虧及擔心事態擴大，率先提出以40萬元作為賠償金額。陳夫原本同意，沒想到老婆竟然堅持離婚，整個家庭支離破碎，他無法接受，決定把金額提高到200萬元。經過討價還價，程男允諾支付138萬元。

程男擔心睡人妻的消息外傳，影響名譽，要求把和解書的內容改為「賭債借據」。陳夫同意，當天即拿到30萬元，一個月後再拿到20萬元。沒想到程男之後耍賴，不願支付尾款88萬元，還提告陳夫恐嚇取財。檢方調查後，認為雙方並無賭博糾紛，只是單純的家事和解，給予陳夫不起訴處分。陳夫則反告程男通姦罪，但因大法官宣告通姦除罪，判免訴。

陳夫決定提起民事訴訟，要求程男給付尾款88萬元。詎料，程男不但拒付，還反控之前的50萬元是陳夫不當得利，也提告要求他償還。

高院調查後認為，該賭債借據確實是和解契約，程男在未受強暴脅迫下，同意支付138萬元和解，並已給付50萬元，剩下的88萬元尾款仍須履行，判陳夫勝訴。至於程男反訴要求陳夫返還50萬元，並沒道理，判敗訴。全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法