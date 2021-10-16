大專聘兼任師泛濫被監院糾正 教育部：通盤研議

大專聘兼任師泛濫，監察院糾正教育部，教育部表示將通盤研議。（記者林曉雲攝）

2021/10/16 16:54

〔記者林曉雲／台北報導〕針對私立大專校院聘任兼任教師情況泛濫，監察院日昨糾正教育部。教育部回應表示，未來將依監察委員意見通盤審慎研議，在兼顧學生受教品質及教師工作權益原則上，持續提升大專校院兼任教師權益保障。

教育部也說明，為改善私校教師結構，109年起改以實際專任教師人數核配獎補助款，且在高教深耕計畫補助大學多聘請專任教師，並把教師權益保障納入檢核項目。

因全國大專院校兼任和專任教師人力比逼近1比1，超過半數私立大專校院兼任教師占比5成以上，部分私校更達8成以上，成為教學現場主力，監委張菊芳、林國明及賴鼎銘提案獲監察院通過，針對教育部監督不周的重大違失，糾正教育部，並針對逾7成私校的鐘點費落後公立大學，甚至有長達近28年未調整鐘點費等，促請教育部檢討改進。

教育部說明，大學聘用兼任教師並非為取代專任教師或節省財務支出，基於編制內教師為專職工作，學校如為進用另有專職之專業人員或業師授課，需以兼任方式聘任，另外則是客座教授或退休教師等。

為改善私立大專校院師資結構，教育部表示，自109年起調整「私校獎補助款」的核配經費項目之教師數計算公式，將「4名兼任教師可折算1名專任教師」規定取消，改以實際專任教師人數來核配獎補助款，鼓勵學校藉此調整和強化師資。

此外，教育部自107年起推動高教深耕計畫，學校得於人事費20％額度內新聘專任教師，109年起將「教師權益保障」機制，納入高教深耕提升高教公共性之檢核項目，教育部據此核予獎勵補助經費。

教育部說明，兼任教師未適用勞動基準法，但其工作權益事項已於教師相關法令中規範，教育部亦依教師法授權，訂定「專科以上學校兼任教師聘任辦法」；另對私立大專校院兼任教師鐘點費支給基準，明定不得低於專科以上學校兼任教師聘任辦法施行時之數額，又自105年起透過額外核給獎勵經費，引導私校主動比照公校標準調整。

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