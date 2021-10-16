媒體品質關乎兒少權益 監委提4項維護策略

白絲帶關懷協會及政大數位傳播文化行動研究室昨舉辦「關心媒體品質 維護兒少權益」論壇，邀請學者專家討論媒體與兒少的問題。（白絲帶關懷協會提供）

2021/10/16 16:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕數位時代各種媒體運作發達，但也可能對兒少帶來不良影響，白絲帶關懷協會及政大數位傳播文化行動研究室今舉辦「關心媒體品質 維護兒少權益」論壇，監委葉大華在會中提出4項面對媒體的策略，包括媒體分級管理、親職網路素養、公民媒體識讀，並籲媒體應自律等。

白絲帶關懷協會指出，台灣媒體及網路現況面臨的幾項挑戰，包含「資訊社會X兒少權益」、「資訊社會X性別圖像」、「資訊社會X兒少健康權」、「數位教養X Artful thinking」等，希望透過論壇邀集各界關心。

監察委員葉大華則分享台少盟監督媒體的經驗，點出當今媒體報導對兒少不利的問題，包含隱私、暴力、歧視、標籤化等；而網路原生媒體、社群媒體、自媒體等，更失去了守門功能，假新聞、公審、網路霸凌橫生。

葉大華並提出聯合國兒童人權公約的精神，強調國際兒少新聞報導倫理及自律準則，應該要保護青少年犯罪者及受害者的隱私、在內容上應降低當事人傷害，並在暴力、災難、自殺等新聞描述上有所節制。

關於層出不窮的網路霸凌問題，葉大華也表示，黑特、靠北版常出現沒有立論基礎的謾罵、不實言論、惡意嘲諷、肉搜等，以最近某高中學長採草莓事件為例，媒體應保護青少兒，不應報導出可辨識之學校及地點，以免增強網路爭議，反而造成當事人更多後續的傷害。

因此葉大華也呼籲，要改善現況，應先從現行政策措施推動媒體分級管理，向下紮根親職網路素養教育，並且鼓勵媒體應自律，並持續推動公民媒體識讀工作。

在數位教養上，政大STEAM學程召集人曾正男則談到跨科技的教學，可透過應用科技藝術等創新模式推動，而隨著程式教育普及後，他認為「思」比「授」更重要。即使用藝術幫助學生改變思考能力，超越表象進入深入學習，並提供實際練習。

政大傳播學院教授黃葳威表示，每年都會因應社會的變化，邀請各界共同探討媒體如何商業發展，還能與兒少保護共好前進。而協會除了關注政策法規面、媒體自律面外，也將透過舉辦「我的疫情生活」梗圖比賽傳遞給兒少正確運用媒體觀念，預計10月底截止收件。

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