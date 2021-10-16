第2屆科普力閱讀賽 小四生半年可看259本書

第2屆「SmartReading科普閱讀力大賽」，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，首度採線上施測，全國共2313人報名，37人獲獎。（台師大提供）

2021/10/16 16:33

〔記者林曉雲／台北報導〕第2屆「SmartReading科普閱讀力大賽」，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，首度採線上施測，全國共2313人報名，37人獲獎，主辦單位國立台灣師範大學發現，以動物寵物類書籍最能引起學生的閱讀興趣，例如《小島上的貓頭鷹》、《神奇樹屋》等，其次是地球生態和天文類書籍。

競賽依國小3年級至高中1年級分成7組，學生於競賽期間使用「SmartReading適性閱讀」系統，依學生閱讀能力與書籍難度適配，已建置科普讀物共1900餘本。

四年級組金牌得主為新北市集美國小學生吳勁毅，閱讀高達259本，讀後評量得到A與A+的通過率高達95％；銀牌是台北市長春國小學生黃葦川，也有160本書閱讀量，讀後評量同樣高達95％；獲得三年級組第一名的是新北市信義國小學生謝秉言，閱讀數量高達225本，且書籍讀後評量通過率72％。

台師大副校長宋曜廷表示，科普閱讀是培養新素養的第一步，但科學讀物通常較為艱澀，常讓學生望文生畏，台師大SmartReading團隊透過讀物難度分級、即時讀後回饋、閱讀歷程檔案等，培養自律自主的閱讀者，「Smart Reading科普閱讀力大賽」長達半年，學生不僅讀得多，更讀得好，克服了「偏食閱讀」、「速食閱讀」現象，也讓科普閱讀在中小學生根。

國小科普讀本難度較低，對學生來說趣味性高、容易獲得回饋，相對參賽者多，整體閱讀平均本數為18本，男生平均23本，女生平均11本；國高中因科普讀本難度較高，需要較長閱讀時間，且要具備一定的科學基礎知識，國中參賽者整體平均閱讀書籍數為7本（男生7本、女生6本）；高中參賽者整體平均閱讀書籍數為7本（男生6本、女生9本）。

小三到小六學生的選書偏好與整體參賽學生相似，女生選讀植物花草生活類書籍的比例較高；男性在物理化學類的書籍選讀比例較高；國中七八年級選書偏好第一名為地球生態和天文類書籍，第二名為綜合科學類。

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