莫德納擬再開放第一劑 莊人祥：混打規劃以BNT為主

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前初估扣除第12輪疫苗符合資格者，將於11月底前屆滿10週、要打第二劑莫德納疫苗的民眾剩下30幾萬人，因此預計經過精算與評估後，屆時有機會再開放民眾接種第一劑莫德納疫苗。示意圖。（資料照）

2021/10/16 15:17

〔記者林惠琴／台北報導〕莫粉有機會再打第一劑！今年我國自行採購莫德納疫苗尚有233.79萬劑未到貨，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前初估扣除第12輪疫苗符合資格者，將於11月底前屆滿10週、要打第二劑莫德納疫苗的民眾剩下30幾萬人，因此預計經過精算與評估後，屆時有機會再開放民眾接種第一劑莫德納疫苗；至於混打規劃，未來可能以BNT疫苗為主。

根據指揮中心統計，截至10月8日，我國採購莫德納疫苗共計371.21萬劑到貨，分別為5月28日15萬劑、6月18日24萬劑、6月30日41.04萬劑、7月15日35.04萬劑、8月8日9.96萬劑、8月15日24.96萬劑、9月17日108萬劑及10月9日凌晨抵台的113.21萬劑。

今年我國共採購605萬劑莫德納疫苗，扣除已到貨371.21萬劑，等於尚有233.79萬劑未到貨。

莊人祥表示，目前初估扣除第12輪疫苗符合資格者，將於11月底前屆滿10週、要打第二劑莫德納疫苗的民眾剩下30幾萬人，進入12月之後，儘管仍會有第一劑打莫德納疫苗的民眾，陸續屆滿10週要打第二劑，但估計人數都不多。

因此，若以尚未到貨的233.79萬劑，扣除優先提供30幾萬劑給要打第二劑的民眾使用，可能仍有100多萬劑的莫德納疫苗可運用，莊人祥指出，有機會再開放給意願登記選擇莫德納疫苗、但尚未打第一劑的民眾，作為第一劑接種使用，但詳細可用數量仍待精算與評估。

至於莫德納疫苗是否可能再擴大開放混打使用？莊人祥說明，未來混打可能以BNT疫苗為主，而非莫德納疫苗。

根據指揮中心截至今日下午1點的統計，意願登記僅單選莫德納疫苗，且尚未接種第一劑、也尚未符合預約資格者共有37.3萬人，若是複選其他疫苗與莫德納疫苗，且尚未接種第一劑、也尚未符合預約資格者則有233.9萬人。

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