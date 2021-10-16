北市預約莫德納第2劑時間與中央不同 指揮中心：體貼長輩

發言人莊人祥。（指揮中心提供）

2021/10/16 15:26

〔記者楊媛婷／台北報導〕北市府於今天（10/16）上午9時開放65歲以上長者、55歲以上原住民預約第2劑莫德納武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，中央的第12輪疫苗預約接種中，於7月16日前已接種莫德納第1劑、55歲以上者，則是在10月19日下午2時到20日的中午12時預約，外界稱這是否是北市府對中央開戰？中央流行疫情指揮中心則說平台針對的對象不盡然相同，也說北市府的做法是體貼長輩。

指揮中心發言人莊人祥今天在指揮中心記者會上表示，台北市平台開放的是65歲以上或原住民55歲以上者，預約接種莫德納疫苗第2劑，和指揮中心於19日下午開放預約的對象並不盡然相同，以及之前各地方政府為了方便不擅網路操作、沒到意願平台登記的長輩接種疫苗，都會先造冊，莊人祥說北市的作法是讓長輩先預約後，也會再評估要提供多少的預約量能，認為北市府的作法算是貼心的舉動。

至於北市長柯文哲批評疫苗分配有問題，莊人祥則說，目前疫苗分配都是根據預約登記系統、已接種第1劑疫苗的人數、名冊，還有疫苗到貨的數量等，來估算下一輪疫苗可能接種的劑量，以目前的情況來看，意願登記後，真正來接種的人數約在8成，因此預約的人數和實際接種的人數會有落差，這也是為何BNT疫苗會一直加開的原因，就是希望可以填滿醫療量能。

柯文哲也指稱中央疫苗政策很混亂等，莊人祥說，疫苗接種以來都很感謝地方各政府的協助，不過不太清楚柯文哲說的問題是什麼，但對於地方提出的問題，指揮中心都樂於精進檢討。

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