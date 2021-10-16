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    世界醫師會通過支持台灣參與WHO決議文 民進黨：讓世界看到善的力量集結

    世界醫師會大會，昨通過支持台灣參與世衛決議文。圖為今年WHA舉辦期間，瑞士日內瓦聯合國辦事處外立起「台灣可以幫忙」拱門。（法新社資料照）

    世界醫師會大會，昨通過支持台灣參與世衛決議文。圖為今年WHA舉辦期間，瑞士日內瓦聯合國辦事處外立起「台灣可以幫忙」拱門。（法新社資料照）

    2021/10/16 15:25

    〔記者簡惠茹／台北報導〕世界醫師會（WMA） 大會通過「支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）及相關機制」決議文修正案，民進黨發言人謝佩芬今天表示，民進黨誠摯感謝世界醫師會，這不僅是對台灣的支持，更展現世界上善的力量的集結。

    謝佩芬說，世界醫師會多年來支持台灣，更於2005年通過決議案，支持台灣參與WHO。今年，儘管中國醫師會在4月的理事會及本次大會中皆試圖阻撓，但本案最終仍以91票比16票獲得大會通過，對於世界醫師會對台灣一再的支持，我們銘記在心。

    謝佩芬進一步表示，台灣醫療實力堅強，向來是台灣外交軟實力的重要一環，在COVID-19疫情爆發之後，台灣更向全世界展現了Taiwan Can Help的能力與決心，也因此，世界上許多友邦及理念相近國家的政府官員、國會議員及民間團體，都表態支持台灣參與世界衛生組織及相關活動，如今世界醫師會再度為台灣發聲，彰顯台灣參與WHO相關活動的重要性，更讓世界看到善的力量的集結。

    謝佩芬強調，對此，民進黨也要特別感謝台灣所有醫療人員長期在第一線崗位上的付出與貢獻，讓台灣的醫療量能在守護國人健康之外，更讓全世界都看到。

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