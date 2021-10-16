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    首頁　>　臺北市

    「嘉玲」止步！今本土+1在新北 境外移入增10例

    2021/10/16 14:10

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「嘉玲」止步！中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，本土病例新增1例，境外移入新增更達到10例，但無新增死亡。

    陳宗彥表示，今日新增1例本土個案（案16446），為印尼籍30多歲女性，今年10月15日因離境需求自費採檢，並於今日確診（Ct值37.3，住院後採檢核酸檢驗陰性、血清抗體陽性）。個案採檢時並無症狀，衛生單位已匡列3名接觸者列居家隔離，將持續進行社區調查與防治，以釐清感染源，初步研判與5月的一起職場群聚案有關。

    至於今日新增10例境外移入個案，為6例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國（3例，案16436、案16443、案16444）、日本（案16437）、印尼（2例，案16438、案16440）、馬來西亞（案16439）、菲律賓（案16441）、英國（案16442）及柬埔寨（案16445）入境，入境日介於10月1日至10月14日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

    指揮中心統計，截至目前國內累計16336例武漢肺炎，分別為1698例境外移入，14584例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。其中，846例死亡。

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    中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今本土病例新增1例，境外移入新增達10例，但無新增死亡。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今本土病例新增1例，境外移入新增達10例，但無新增死亡。（指揮中心提供）

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