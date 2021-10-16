美售台AGM-158遠距飛彈可能性增高 傳軍方預留逾300億經費爭取

美方售台AGM-158遠距攻陸飛彈的可能性增高。圖為美軍正在為AGM-158遠距攻陸飛彈進行各項檢查作業。（圖：取自美國空軍網站）

2021/10/16 14:01

〔記者羅添斌／台北報導〕因應中國軍事威脅，我國已向美方表達爭取F-16V（BLK70）型戰機的交機時程能夠提前，高層官員今天並透露，可由F-16V（BLK70）型戰機搭載丶我國爭取美國出售的AGM-158空射遠距攻陸飛彈，已有積極面的進展，售台的可能性已經轉趨正向，未來將成為我國空軍威力最強大的空射型遠程攻陸飛彈。

AGM-158空射遠距攻陸飛彈的射程，高達370公里以上，射程涵蓋中國沿海重要軍事據點，具有足夠的源頭打擊能力，但這也是美方先前考慮再三丶至今並未明確表態的關鍵因素之一，不過，基於中國近年來對台軍事威脅程度的快速上揚，意圖以軍事力量改變區域平的態勢十分明顯，美方對於思考是否同意出售AGM-158空射遠距攻陸飛彈給我國一事，也有了新的變化。

軍方內部盛傳，我國已向美國明確表達爭取AGM-158飛彈售台的決心，數量可望逾百枚以上，並且已有準備逾300億元台幣軍購金額的預算空間，只等美方宣佈，即可進入實質的軍購作業，國防部也已向立法院表達過爭取此案的決心。

今年4月期間，立法院司法、外交聯席會在審查國防部法案時，民進黨立委趙天麟詢問國防部，美國政黨輪替後，我方是否有具備採購意願卻尚未獲得美方通知供售的軍備項目？國防部戰規司長李世強當時表示，我方目前只剩「AGM-158」空射遠距攻陸飛彈還在持續爭取當中，目前台美溝通管道皆正常、暢通。

美國政府先前陸續宣佈同意出售射程約130公里的「AGM-154C」空射滑翔炸彈、用於反制偵蒐雷達的「AGM-88B」空射反輻射飛彈，以及射程達270公里的「AGM-84H」增程型距外陸攻飛彈，皆符合國軍強化「遠距打擊」能力的條件，國防部也以公開預算方式編列470億元進行採購，美方若同意出售AGM-158空射遠距攻陸飛彈，將成為美方售台最具威力的空射型遠程攻陸飛彈。

AGM-158空射遠距攻陸飛彈的射程高達370公里，若美方同意售台，將成為售台最具威力的空射型遠程攻陸飛彈。圖為美軍B-1B轟炸機配掛一枚AGM-158飛彈執行任務。（圖：取自美國空軍網站）

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