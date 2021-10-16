刪Q後補選參戰與否 柯文哲：怎麼確定罷免會過？

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於下週六投票，民眾黨表態保持中立、但地方黨部喊出「不缺席」，民眾黨主席柯文哲也排定罷免投票隔日要到該選區演講。柯今天表示，怎麼確定人家罷免會過？行程都是幕僚在排，不講他還不知道，不用想太多。 （記者劉信德攝）

2021/10/16 13:21

〔記者陳昀／台北報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免案將於下週六（23日）投票，民眾黨表態保持中立、但地方黨部喊出「不缺席」，民眾黨主席柯文哲也排定罷免投票隔日要到該選區演講。柯今天表示，怎麼確定人家罷免會過？行程都是幕僚在排，不講他還不知道，不用想太多。

針對民眾黨是否在陳柏惟選區「不缺席」？柯文哲說，等投票結果出來再講，現在都言之過早。被追問「會派人還是跟藍綠合作？」他說，這叫假設性題目，你怎麼確定人家罷免會過？他倒覺得選舉之前不要做太多動作。媒體追問「民眾黨是不是不缺席？」柯重申，不回答假設性題目，選舉結果出來再講。

對於罷免投票隔日就安排到選區演講是否為選情暖身？柯文哲說，人家不講他還不知道，自己的行程都是前一、兩天看行事曆才知道，大部分都是幕僚在排，所以有些東西不用想太多。

被問到民眾黨立委蔡壁如發文批綠營先前對韓國瑜「人格毀滅戰」，現在這樣也是「剛好而已」？柯文哲說，台灣的罷免是一種仇恨動員，「坦白講我也不是很喜歡啦」，從過去兩年一連串罷免行動，其實大家都很清楚背後有政黨動員，也是不正常的社會現象。

柯文哲說，老實講罷免門檻恐怕變得很奇怪，當選要票數過半，但罷免只要1/4反對就掛掉，目前的罷免法制可能要檢討一下。

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