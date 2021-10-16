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    首頁　>　臺北市

    捐助城中城受災戶？柯：每次出事都只比賽捐款 要再想想

    民眾黨主席柯文哲今被問及會不會跟進款，他說回去再想想看，並質疑每次出事情都沒有解決問題，只是比賽捐款，然後就沒有下文了。（記者劉信德攝）

    民眾黨主席柯文哲今被問及會不會跟進款，他說回去再想想看，並質疑每次出事情都沒有解決問題，只是比賽捐款，然後就沒有下文了。（記者劉信德攝）

    2021/10/16 13:02

    〔記者陳昀／台北報導〕高雄城中城大樓火警死傷慘重，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，以及新北市長侯友宜等地方首長，昨均捐出1個月所得至高雄市政府社會局社會救助金專戶。民眾黨主席柯文哲今被問及會不會跟進時表示，回去再想想看吧，並質疑每次出事情都沒有解決問題，只是比賽捐款，然後就沒有下文了。

    對於多位首長捐出一月所得，柯文哲表示，解決問題最重要，他發現每次出事情政府都先出來道歉、發表宣言說要改革、說要捐款，然後就沒有下文了；被問到「你要捐款嗎？」他說，每次都沒有解決問題，只是比賽捐款，就沒有下文了；媒體再問「侯友宜跟盧秀燕都捐1個月所得，會跟進嗎？」柯才說：「回去再想想看吧。」

    針對民進黨立委劉世芳提及韓國瑜曾在高雄市執政2年，被質疑是為陳其邁甩鍋，柯文哲說，互相怪來怪去也沒有用，這種態度都不是很好；被問到「覺得民進黨甩鍋嗎？」他說，雖然高雄大火，但晚上政論節目都在檢討台北，他態度還是一樣，面對問題是解決問題的第一步，解決問題、預防讓悲劇不要再發生，究責擺在最後。

    對於藍營要求監察院調查高雄市政府在城中城大火的疏失，可是監察院長陳菊曾在高雄長期執政，遭質疑公正性？柯文哲說，人家還沒調查，他怎麼回答這種問題？還是相信有一天台灣會有一個公平公正的司法，雖然他對目前這種司法體系還是很感冒，但努力讓台灣有公平公正的司法，才是我們努力目標，不要刻意去攻擊司法。

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