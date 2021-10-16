批疫苗政策從頭亂到尾 柯文哲：反正出錯檢討我就對了

柯文哲抱怨，中央一開始不把系統拿出來用，最後亂掉了，反正出錯檢討柯文哲就對了。（資料照）

2021/10/16 12:41

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨主席暨台北市長柯文哲上午帶領國政班結業生登劍潭山，出發前被媒體問到台北市政府與中央疫苗預約系統將開放同一年齡層，是不是形同開戰？柯文哲抱怨，中央一開始不把系統拿出來用，最後亂掉了，其實疫苗政策就是從頭亂到尾，然後反正出錯檢討柯文哲就對了，「反正疫苗撥下來我就打，其他真的是氣到不想講了！」

台北市政府今天上午9點起開放65歲以上長者、55歲以上原住民預約第二劑莫德納，被媒體問及是不是跟中央開戰？副市長蔡炳坤解釋，65歲以上長者第一劑本來就是由地方接種，現在用北市府的系統預約莫德納第二劑非常合乎原則，也有通知中央，而目前中央第12輪是包含莫德納第二劑、AZ、BNT都有，沒有什麼矛盾之處，今預約情形也很踴躍，10分鐘就有3萬多人預約成功。

柯文哲則埋怨，政委唐鳳（中央）的系統一開始都不拿出來用，所以北市府有一個自己的系統，後來中央系統上了，他們就很尷尬只好收起來，但很奇怪，如果有系統為什麼不從頭到尾用中央的，或一開始就明講授權地方政府？所以到最後就亂掉了。

柯文哲批評，其實我們的疫苗政策從頭亂到尾，疫苗種類有高端、BNT、莫德納、AZ，又分第一劑、第二劑，數量一下多一下少，前陣子怪說他們沒得預約，他心想奇怪，北市府都是開放可施打數量讓中央去分配名單，但真正來打只有六到八成不等，到底怎麼配的？

他說，然後反正有錯檢討柯文哲就對了，「我心裡想說，哼！系統不是都你們在控制，現在什麼問題都來怪我們，怎麼沒有去檢討你們的預約系統？這種事情我態度是這樣啦！反正你疫苗撥下來我盡量打，其他我真的是氣到都不想講話了」

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