獨家》因應共機威脅 我國爭取F-16V戰機提前於2022年首批交機

美國售台66架全新生產的F-16V（BLK70）戰機，原本規劃首批2架在2023年交運台灣，因應台海情勢需要，我方爭取首批戰機能在2022年就完成交機。（圖：取自洛克希德馬丁公司官網）

2021/10/16 10:54

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共機頻繁擾台 CNN：台美官員討論F-16V提前交機

〔記者羅添斌／台北報導〕美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，台美官員已在討論提前向台灣交付F-16V戰機的可能性。相關官員今天透露，我國向美國採購66架F-16V（BLK70）型戰機，先前排定首批2架可在2023年交機，2026年前全數交機完成，為因應台海情勢需要，我國已進一步爭取首批交機時程提前於2022年交機丶以及首批交機數量增加等訴求，目前尚待美方回應決定。

相關官員說，美國空軍是在今年5月期間正式宣布，授與洛克希德馬丁公司140億美元合約，並由該公司位於南卡羅萊納州的格林維爾工廠生產線，製造軍售外國的F-16（BLK70/72）戰機，這也是全球F-16戰機唯一生產線。

他指出，美國空軍當時表示，目前包括台灣、巴林、斯洛伐克，保加利亞等國，共有128架F-16 （BLK70/72）戰機訂單，全數交由格林威爾工廠製造，首批新戰機在2022年就能完工，預計2026年完成目前訂單，如有其他國家決定採購F-16（BLK70/72）戰機，也將由這條生產線負責。

官員表示，我國向美國採購66架F-16V（BLK70）型戰機，先前排定首批2架可在2023年交機，2026年前全數交機完成，但今年以來由於遭逢共機密集丶大量的侵擾我ADIZ防空識別區西南丶東南空域，台灣安全遭到嚴重威脅，軍方除了加速對現役F-16戰機的性能提升工作之外，也向美方表達是否能夠將全新採購的F-16V（BLK70）型戰機，整體交機時程都往前提。

官員表示，由於洛馬公司的格林維爾工廠生產線已經啟動生產，明年就會有F-16V（BLK70）型戰機新機交貨，我國相較巴林、斯洛伐克，保加利亞等國而言，遭受的軍事威脅迫切性較高，因此已經向美方表達，希望能將明年出廠的首批F-16V（BLK70）型戰機，優先交給台灣。

洛馬公司位於美國南卡羅萊納州的格林維爾工廠生產線，已在今年5月啟動，將為台灣、巴林、斯洛伐克，保加利亞等國，生產總計128架F-16 （BLK70/72）戰機訂單。（圖：取自美國空軍網站）

空軍司令熊厚基上將（中）日前親自主持F-16V（BLK70）型戰機台美電話會議。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁影片）

我國空軍現役的F-16A/B（BLK20）戰機已分批完成性能提升，達到F-16V戰機等級，但戰機體型與向美採購的全新F-16V（BLK70）戰機相較，還是略嫌單薄了些。圖為今年國慶大會，F-16A/B（BLK20）戰機編隊飛越會場上空。（資料照）

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