高雄城中城大樓惡火 醫界捐款幫助受災戶

高雄城中城大樓發生大火造成46人死亡，各界紛紛捐款救助受災戶，中華民國醫師公會全聯會宣布捐款100萬元，中華民國中醫師公會全聯會宣布發起中醫會員自由捐款帳號，後續會轉請政府善用中醫界的愛心，讓受難者獲得幫助。（資料照）

2021/10/16 10:44

〔記者林惠琴／台北報導〕高雄城中城大樓發生大火造成46人死亡，各界紛紛捐款救助受災戶，總統蔡英文、副總統賴清德均以個人身分捐出1個月所得，醫界也不落人後，中華民國醫師公會全聯會宣布捐款100萬元，中華民國中醫師公會全聯會宣布發起中醫會員自由捐款帳號，後續會轉請政府善用中醫界的愛心，讓受難者獲得幫助。

醫師公會全聯會表示，面對此次不幸事件，感到沉痛不捨，並對罹難者家屬及傷者表達醫界最深的關懷，秉持人溺己溺的情懷，該會拋磚引玉捐款100萬元，提供受災家戶相關援助支持，並呼籲全體醫界共伸援手，讓受災家戶可因應未來醫療及生活所需。

中醫師公會全聯會也指出，對不幸罹難的同胞們深感哀痛，在獲悉事故後，立即啟動中醫關懷小組，統籌調度醫療資源與人力，用以協助政府提供必要的醫療救助，未來將視實際情況，持續給予所需援助。

中醫師公會全聯會並提及，對於受難民眾的不幸，除了能夠立即投入的醫療資源外，將發起中醫會員自由捐款帳號：19267209（註明:高雄大火捐款），後續將轉請政府善用中醫界的愛心，讓受難者獲得幫助。此外，也呼籲中醫會員們提供受難民眾減免掛號費用的優待。

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