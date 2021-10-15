城中城大火 友邦貝里斯外長表慰問哀悼

我國外交部長吳釗燮與貝里斯外長柯特尼視訊通聯。（外交部提供）

2021/10/15 22:59

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部長吳釗燮今天與我國中美洲友邦貝里斯外交部長柯特尼視訊通聯。柯特尼對昨天高雄城中城大樓發生大火不幸事件，代表貝國政府及人民向我國表達誠摯的慰問與哀悼之意。兩國外長並就台海局勢、我國國際參與、攜手對抗武漢肺炎疫情、強化雙邊經貿合作等共同關切議題深入交換意見。

吳釗燮感謝柯特尼對台灣人民的關懷，同時強調台灣與貝里斯共享民主及自由價值與理念。貝國長期堅定支持台灣參與國際組織，持續在國際場域為台發聲，呼籲國際社會確保台海及印太地區和平安全，我國政府及人民均由衷感謝。

吳釗燮指出，中國軍機近來頻繁擾台，破壞台海及印太區域的安全，我國將持續結合貝里斯等友邦及理念相近的友好國家，共同對抗中國威脅，維護台海安全及印太地區的和平穩定。

吳釗燮也推崇柯特尼上任後，致力推動貝里斯在區域及重要國際組織扮演重要角色，成果斐然；我國歡迎柯特尼外長與布里仙紐總理擇期訪台，強化台貝兩國之間邦誼。

柯特尼則稱讚台灣防疫有成，感謝我國提供防疫物資協助抗疫，台貝雙邊合作計畫協助貝國疫後經濟復甦。柯特尼也歡迎吳釗燮擇期訪問貝里斯，重申對台貝邦誼的支持與重視。

此外，柯特尼強調，貝里斯將全力支持台灣參與國際事務，在雙邊及多邊架構下，繼續深化台貝兩國合作關係。

外交部表示，貝里斯是我國中美洲地區重要友邦，雙方各項合作計畫推展順利，深獲貝國政府及人民的廣泛肯定。未來兩國將續在既有的友好基礎上，持續深化邦誼並增進兩國人民福祉。

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