為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    城中城大火 友邦貝里斯外長表慰問哀悼

    我國外交部長吳釗燮與貝里斯外長柯特尼視訊通聯。（外交部提供）

    我國外交部長吳釗燮與貝里斯外長柯特尼視訊通聯。（外交部提供）

    2021/10/15 22:59

    〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部長吳釗燮今天與我國中美洲友邦貝里斯外交部長柯特尼視訊通聯。柯特尼對昨天高雄城中城大樓發生大火不幸事件，代表貝國政府及人民向我國表達誠摯的慰問與哀悼之意。兩國外長並就台海局勢、我國國際參與、攜手對抗武漢肺炎疫情、強化雙邊經貿合作等共同關切議題深入交換意見。

    吳釗燮感謝柯特尼對台灣人民的關懷，同時強調台灣與貝里斯共享民主及自由價值與理念。貝國長期堅定支持台灣參與國際組織，持續在國際場域為台發聲，呼籲國際社會確保台海及印太地區和平安全，我國政府及人民均由衷感謝。

    吳釗燮指出，中國軍機近來頻繁擾台，破壞台海及印太區域的安全，我國將持續結合貝里斯等友邦及理念相近的友好國家，共同對抗中國威脅，維護台海安全及印太地區的和平穩定。

    吳釗燮也推崇柯特尼上任後，致力推動貝里斯在區域及重要國際組織扮演重要角色，成果斐然；我國歡迎柯特尼外長與布里仙紐總理擇期訪台，強化台貝兩國之間邦誼。

    柯特尼則稱讚台灣防疫有成，感謝我國提供防疫物資協助抗疫，台貝雙邊合作計畫協助貝國疫後經濟復甦。柯特尼也歡迎吳釗燮擇期訪問貝里斯，重申對台貝邦誼的支持與重視。

    此外，柯特尼強調，貝里斯將全力支持台灣參與國際事務，在雙邊及多邊架構下，繼續深化台貝兩國合作關係。

    外交部表示，貝里斯是我國中美洲地區重要友邦，雙方各項合作計畫推展順利，深獲貝國政府及人民的廣泛肯定。未來兩國將續在既有的友好基礎上，持續深化邦誼並增進兩國人民福祉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    捷克友台招惹中國「戰狼」 外交部：無理指責實無立場
    2021/10/15 22:37

    捷克友台招惹中國「戰狼」 外交部：無理指責實無立場
    「一中政策」下的風險 台灣作家跨國司法文書「被送中」
    2021/10/14 07:17

    「一中政策」下的風險 台灣作家跨國司法文書「被送中」

    大安區這總價 首購也買得起
    索馬利蘭新外長與吳釗燮視訊 深化關係不因外部壓力動搖
    2021/10/13 20:29

    索馬利蘭新外長與吳釗燮視訊 深化關係不因外部壓力動搖
    哈佛北京學院改為哈佛台北學院 外交部：歡迎美國菁英來台研習華文
    2021/10/12 19:05

    哈佛北京學院改為哈佛台北學院 外交部：歡迎美國菁英來台研習華文
    貝里斯敦促國際確保台海穩定 外交部感謝堅定相挺
    2021/10/09 14:43

    貝里斯敦促國際確保台海穩定 外交部感謝堅定相挺
    友邦貝里斯外交部推文 呼籲國際共護台海安全
    2021/10/09 07:55

    友邦貝里斯外交部推文 呼籲國際共護台海安全
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播