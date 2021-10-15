為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    捷克友台招惹中國「戰狼」 外交部：無理指責實無立場

    外交部發言人歐江安說，中國駐館對民主國家議會通過決議進行無理指責訓斥，實無立場，也極不適當，更不被台捷兩國人民接受。（擷取自外交部直播）

    外交部發言人歐江安說，中國駐館對民主國家議會通過決議進行無理指責訓斥，實無立場，也極不適當，更不被台捷兩國人民接受。（擷取自外交部直播）

    2021/10/15 22:37

    〔記者楊丞彧／台北報導〕捷克參議院外交、國防與安全委員會13日通過友台決議案，並透露邀請我國外交部長吳釗燮本月底出訪。中國駐捷克大使館隨即發表強烈聲明，警告捷克勿向「台獨分離勢力」發出錯誤訊號，還提到中國在捷克外貿扮演的重要角色，「維護和發展良好中捷關係符合雙方共同利益」，「提醒」意味濃厚。

    外交部發言人歐江安今天回應媒體提問時說，捷克參議院外委會13日就台捷發展關係進行討論並通過決議，外交部表示歡迎及感謝。她說，中國駐館對民主國家議會通過決議進行無理指責訓斥，實無立場，也極不適當，更不被台捷兩國人民接受。

    歐江安強調，捷克參議院外交、國防及安全委員會所通過的「支持捷克台灣在創新、貿易及投資的合作」決議，是認同台灣與捷克持續深化合作，並肯定台灣賑助捷克風災、捷克捐贈台灣疫苗等友好互助的作為。上述捷克參議院的決議，也表達國會支持台捷人士互訪與諮商，並在經貿、旅遊、人工智慧、網路安全、資通訊、綠能、電動車等領域加強合作，同時支持台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。

    歐江安重申，對於捷克參議院外委會高度肯定台灣實力，並支持台捷深化往來，外交部表示誠摯感謝；我方將持續推進雙邊合作，共建台捷互榮互惠的夥伴關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    感謝民主摯友 傳外長吳釗燮月底訪捷克
    2021/10/14 09:32

    感謝民主摯友 傳外長吳釗燮月底訪捷克
    「一中政策」下的風險 台灣作家跨國司法文書「被送中」
    2021/10/14 07:17

    「一中政策」下的風險 台灣作家跨國司法文書「被送中」

    新北親民房價 這案宜居也親綠意
    新聞360》反中友台成選後趨勢 揭捷克不喜歡中國原因
    2021/10/11 20:30

    新聞360》反中友台成選後趨勢 揭捷克不喜歡中國原因
    捷克共產黨未能跨過得票門檻 1948年來首次被「逐出國會」
    2021/10/10 08:20

    捷克共產黨未能跨過得票門檻 1948年來首次被「逐出國會」
    拿愛國仇外當幌子！中國戰狼涉非法吸金 粉絲慘賠逾400萬
    2021/07/21 21:40

    拿愛國仇外當幌子！中國戰狼涉非法吸金 粉絲慘賠逾400萬
    公開比中指怒嗆：我們就是戰狼 中國外交官如今縮了...
    2021/06/25 11:02

    公開比中指怒嗆：我們就是戰狼 中國外交官如今縮了...
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播