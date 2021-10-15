捷克友台招惹中國「戰狼」 外交部：無理指責實無立場

外交部發言人歐江安說，中國駐館對民主國家議會通過決議進行無理指責訓斥，實無立場，也極不適當，更不被台捷兩國人民接受。（擷取自外交部直播）

2021/10/15 22:37

〔記者楊丞彧／台北報導〕捷克參議院外交、國防與安全委員會13日通過友台決議案，並透露邀請我國外交部長吳釗燮本月底出訪。中國駐捷克大使館隨即發表強烈聲明，警告捷克勿向「台獨分離勢力」發出錯誤訊號，還提到中國在捷克外貿扮演的重要角色，「維護和發展良好中捷關係符合雙方共同利益」，「提醒」意味濃厚。

外交部發言人歐江安今天回應媒體提問時說，捷克參議院外委會13日就台捷發展關係進行討論並通過決議，外交部表示歡迎及感謝。她說，中國駐館對民主國家議會通過決議進行無理指責訓斥，實無立場，也極不適當，更不被台捷兩國人民接受。

歐江安強調，捷克參議院外交、國防及安全委員會所通過的「支持捷克台灣在創新、貿易及投資的合作」決議，是認同台灣與捷克持續深化合作，並肯定台灣賑助捷克風災、捷克捐贈台灣疫苗等友好互助的作為。上述捷克參議院的決議，也表達國會支持台捷人士互訪與諮商，並在經貿、旅遊、人工智慧、網路安全、資通訊、綠能、電動車等領域加強合作，同時支持台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。

歐江安重申，對於捷克參議院外委會高度肯定台灣實力，並支持台捷深化往來，外交部表示誠摯感謝；我方將持續推進雙邊合作，共建台捷互榮互惠的夥伴關係。

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