北市YouBike破2億人次 幸運兒抱走1萬元現金：很意外

台北市YouBike於10月14日突破2億租借人次。（記者蔡亞樺攝）

2021/10/15 18:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市YouBike營運邁入第11年，交通局統計觀察到10月14日租借次數破2億人次，微笑單車公司今天聯繫找到第2億人次幸運兒，獲得1萬元現金。幸運兒說，平常通勤上班以YouBike代步，昨天在捷運大安站租借YouBike1.0、捷運科技大樓站還車，沒想到意外獲獎，很開心。

交通局說，YouBike 2.0在5月8日正式啟用後，持續會勘評估增加站點，現在總站點已達679站，預計年底可達750站，明年底完成1200站目標。為持續鼓勵民眾於疫情解封後使用YouBike，目前交通局與微笑單車公司尚有2項慶祝活動正在舉辦

交通局指出，「我兩億騎趣臺北」活動即日起至11月6日， 在台北市租借YouBike1.0或2.0，每達10次即可獲得1次抽獎機會，將送出iPhone 13（128G）、全聯禮券500元、YouBike運動提袋、YouBike 2.0造型悠遊卡、全家便利商店Let's Café冰經典拿鐵（大杯）等多項獎品，騎越多次中獎機率越高。

「台北YouBike小達人讚出來」活動，即日起至10月21日在微笑單車官方Fb「YouBike大台北粉絲團」活動貼文下方回覆試卷，有機會抽中YouBike 2.0造型悠遊卡。交通局強調，持續擴增YouBike2.0站點以完善公共自行車服務，達成2億次里程碑後，齊力踏向下一個目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法