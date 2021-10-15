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    揪美艷人妻上摩鐵探索 男：想看妓女的長相啦！

    林男與溫姓人妻曖昧，高等法院判決林男須賠溫夫15萬元。（資料照）

    林男與溫姓人妻曖昧，高等法院判決林男須賠溫夫15萬元。（資料照）

    2021/10/15 18:02

    〔記者吳政峰／台北報導〕林姓男子2019年與溫姓人妻交往密切，不只傳訊「愛妳只有做嘍」、「我是色鬼」、「妳們這些色女」、「妳也是夠色的」等曖昧文字，還帶溫女上摩鐵。溫夫察覺戴綠帽，提起損害賠償告訴，林男竟稱共赴摩鐵的原因，是溫女想看妓女長相。高等法院認為林男侵害溫夫配偶權，判賠15萬元，全案確定。

    2019年間，林男和外貌美艷的溫女搭上線，不顧溫女已婚，往來頻繁密切，多次傳訊「不要懷疑我對妳的愛」、「妳知道我喜歡妳，也喜歡做」、「愛妳只有做嘍」、「啵一個吧」、「妳吃飯不必跟我報告啦，開房間才要讓我知道」、「我是色鬼」、、「妳們這些色女」、「妳也是夠色的」、「只有不碰人妻，遇到妳是我的劫數」，並附上保險套圖片。

    溫女則回「我經常得擔心你隨時會把我甩掉」、「我現在對你已經非常依賴」、「沒有你，你知道我要怎麼過嗎？」未料，曖昧對話被溫夫無意中看見，懷疑自己已被戴綠帽，決定暗自跟監。

    溫夫發現老婆與林男多次偷偷外出餐敘，甚至還共赴摩鐵，大感痛苦，認為配偶權遭到林男侵害，決定提起民事損害賠償告訴。

    林男辯稱，他和溫女為好朋友，因溫女有精神上的問題，與家人間關係不佳，所以很依賴他，甚至自殺都會傳LINE他，他為了安撫溫女，才會關心、勸她，實際上溫女並不想死，他對她並無男女感情，只有同情。

    至於兩人為何會一起去摩鐵？林男解釋，當天他要去嫖妓，溫女得知後，想看妓女的長相，他才會載她去，兩人並未發生性關係。

    高院指出，溫女結婚20年，婚姻存續期間，林男卻與溫女多次餐敘合照、傳內容曖昧的對話、同赴汽車旅館，致溫夫精神受有相當痛苦。高院審酌溫夫任職外商公司，林男以駕駛計程車為業，認為林男應賠15萬元為合理，日前駁回林男上訴，全案確定。

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