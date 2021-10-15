獨家》 東洋代理BNT破局 「9人炒股團」曝光 全列嫌疑人被約談

台灣東洋去年10月宣布取得德國BNT疫苗在台代理權前，股票交易量提前爆量，後來破局消息曝光，內部卻疑似有「9人集團」涉嫌在股價反轉前，分頭提早下車套利。（資料照）

2021/10/15 16:35

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣東洋去年10月宣布取得德國BNT疫苗在台代理權前，股票交易量提前爆量，後來破局消息曝光，內部卻疑似有「9人集團」涉嫌在股價反轉前，分頭提早下車套利，引起東洋董事長林全關注；士林地檢署今天指揮調查局台北市調查處全台大搜索，除以嫌疑人身分約談總經理施俊良之外，還包括重症醫療事業群副總經理屈志源等8人，名單全曝光。

台北市調查處今天兵分26路全台大搜索，約談施俊良等26名嫌疑人到案；檢調掌握，東洋內部管理階層中，疑似出現「9人集團」，涉嫌在東洋代理BNT疫苗破局的重訊曝光前，提早獲利了結。

今天被檢調約談的「9人集團」中，除了最大咖的施俊良之外，還包括公共事務部協理殷為瑩、重症醫療事業群副總經理屈志源、協理吳士中、專員許志遠、資深經理林盈秀、產品專員詹宜婷、助理徐雅柔、職員郭聰進等8人，均以嫌疑人身分訊問。此外，東洋法務資深協理林金榮今天則以證人身分協助調查。

檢調調查，去年10月12日，東洋宣布取得BNT疫苗有條件授權書，當週的交易量即放量，從前幾週平均1千多張的成交量，暴增至4萬8000多張，股價也從67元飆漲至90元；股價來到波段高點之後的2週內，開始出現獲利了結的情況，成交量加總來到2萬6000多張，股價也緩步走跌，來到波段低點76元。

去年11月初，東洋即宣布代理BNT疫苗破局，檢調獲報，此重訊曝光之前，該公司內部人即開始提早賣出持股，包括「9人集團」及旗下親友，合計26人涉及內線交易；而在代理破局的重訊曝光之後，也就是距離波段高點90元之後的第3週，股價即跌回至69元，幾乎回到10月初的起漲點。

東洋總經理施俊良。（資料照）

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