八大行業復業有望？羅一鈞：方向有訂 下週詳細說明

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，八大復業方向有訂，下週會做詳細說明，持續跨部會討論。（中央流行疫情指揮中心）

2021/10/15 16:39

〔記者林惠琴／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情漸趨穩定，部分生活管制陸續鬆綁，KTV、MTV等休閒娛樂場所也有條件開放，但八大行業遲遲不見復業曙光，八大行業自救會昨天到衛福部疾管署陳情，中央流行疫情指揮中心今天於記者會說，八大復業方向有訂，需要看看相關條件跟指標，下週會做詳細說明，持續跨部會討論。

從5月疫情進入三級警戒至今，八大行業從業人員的生計深受衝擊，即使目前降至二級警戒，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理法、視聽理容），都仍列為需要關閉的場所。

八大行業自救會昨天到衛福部疾管署陳情，指揮中心指揮官陳時中今天在立法院接受媒體聯訪時，就是否已研擬八大行業的復業指引回應，還沒有看到八大行業開放指引，但業者有陳情，指揮中心也了解，「隨著疫情減緩，開放的可能性增高」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞於下午記者會說，八大復業方向有訂，需要看看相關條件跟指標，下週會做詳細說明，持續跨部會討論。

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