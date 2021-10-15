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    首頁　>　臺北市

    城中城大火 藍委：危害公安建物應強制都更

    國民黨立委林奕華認為，政府應拿出魄力，對有危害公共安全之虞的建築物，要求強制都更，並將消防問題納入強制都更範圍。（資料照）

    國民黨立委林奕華認為，政府應拿出魄力，對有危害公共安全之虞的建築物，要求強制都更，並將消防問題納入強制都更範圍。（資料照）

    2021/10/15 17:25

    〔記者陳昀／台北報導〕高雄城中城火災造成重大傷亡，國民黨立委林奕華認為，現行消防、危老都更相關法規在實際執行與立法本意有不小落差，政府應拿出魄力，對有危害公共安全之虞的建築物，要求強制都更，並將消防問題納入強制都更範圍，呼籲政府記取教訓，不要永遠「今日公祭、明日忘記！」

    林奕華指出，全台有超過400萬間30年以上的老宅，各縣市也都有類似城中城的40年以上住商混合大樓，這些老屋、老樓除了消防問題外，耐震也是一大挑戰，居住正義除了要關注如何抑制炒房、高房價問題外，也應該關注在危老、危樓以及獨居、蝸居的問題。

    林奕華說，從這次大火可看出現行消防、危老都更相關法規在實際面的執行上與立法本意有不小落差，首先，事發大樓竟只因設有柵欄阻礙安全檢查，相關消防安檢就張貼違法告示草草了事；其次，停業商場未再做商業使用，政府就將其剔除在建管單位列管的造冊名單內，使其淪為治安、公安死角；最後，不論是危老或危樓，都可能因為產權過於複雜以及高比例的同意門檻，阻礙危老、危樓都更改建。

    林奕華建議，政府應以公共安全的角度出發，拿出魄力，對有危害公共安全之虞的建築物，要求強制都更，避免少數「都更蟑螂」影響多數人安全，她也認為，內政部預告之「都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法草案」，沒有考慮到老舊電線可能引發之消防問題的因素，應該參酌城中城火災教訓，將消防問題也納入強制都更範圍。

    林奕華感嘆，每逢選舉，居住正義往往成為候選人必備的政見口號，但是政府所謂的居住正義都只看到房價問題，著眼於金融手段調控，卻沒注意到危老及都更等，雖有法令卻窒礙難行的狀況，若再不思解決，讓問題持續惡化，恐怕年輕人所期待的居住正義是看不到曙光，而亟需政府援助的社會底層，也看不到未來的希望。

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