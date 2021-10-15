柯文哲認應修法強制設管委會 北市明年起8樓以上需公安申報

「西寧綜合行政大樓」，位於台北市萬華區福興里西寧南路4號，1982年完工，為地下1層、地上16層的建物。（記者楊心慧攝）

2021/10/15 16:44

〔記者楊心慧／台北報導〕高雄鹽埕區40年屋齡的「城中城」，14日凌晨發生大火造成嚴重傷亡，引起各界關注，凸顯大樓消防安全管理問題；台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今臨時增加行程，下午視察台北市西寧國宅，柯文哲受訪表示，以前內政部規定16樓以上才會查公共區域的公安檢查，2014年起台北市11樓以上就要檢查，台北市這類複合型的大樓有124棟；北市府今宣布明年1月1日開始，8樓以上就要開始公安申報。

被問到台北市僅有4成大樓設管委會，柯文哲表示，2003年以後的新建大樓大部分都有強制設管委會，之前的確很多都沒有，市府有專案輔導小組要求設管委會，但他認為現在只能用勸導的方式，乾脆直接修法比較快，「中央政府、立法院都在你們手中，什麼法要通過都可以。」

柯文哲重申，設管委會應要先強制設立，後面問題再解決，尤其舊的那些高樓建築物，至於西寧國宅，在西區門戶計畫是最後一個大的子計畫，市府認為這是海砂屋要拆了，但拆之前仍要維持安全，舊的大樓很多公安很難修到好，都更重建是解決目前問題最根本的辦法。

媒體問到，城中城因沒有營業19年，就因此不做安檢認為合理嗎？柯文哲指出，抱怨沒用，去年到今年一整年時間，北市府把市內大樓的公安一項項做檢查，面對問題是解決問題第一步，市府花一年時間，把法令送到立法院、議會等都還沒過，把要解決的問題一條條列下來，一條一條列管去做。

副市長黃珊珊補充說明，原本2014年以後11樓以上要公安申報只有台北市要做，從去年錢櫃大火後，進一步要求8樓以上就要開始公安申報，將從明年1月1日開始施行，中央的法規目前還是11樓；管委會的部分，台北市目前7、8、9樓建物只剩下幾處沒設，較多的是5樓以下沒設，現在結合危老，後續將透過獎勵機制輔導設置，待疫情穩定就會開始推動。

西寧國宅、市場被稱為「西寧綜合行政大樓」，位於台北市萬華區福興里西寧南路4號，1982年完工，為地下1層、地上16層的建物，裡面包含476戶國宅、市場、聯合醫院等，雖然屋齡只有39年，但外牆老舊常有磁磚掉落，將近80%的樓層混凝土中性化，導致鋼筋的保護層減少，造成鋼筋腐蝕影響結構強度，部分樓層混凝土氯離子含量超過標準值。

柯文哲視察西寧國宅。（記者楊心慧攝）

黃珊珊、柯文哲受訪。（記者楊心慧攝）

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