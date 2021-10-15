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    前進雙語國家 中小學17000名本國英語師培育口說教學能力

    教育部第9屆師資培育國際學術研討會今起一連兩天在國立屏東大學舉行，研討會以雙語教學為主軸。（教育部提供）

    教育部第9屆師資培育國際學術研討會今起一連兩天在國立屏東大學舉行，研討會以雙語教學為主軸。（教育部提供）

    2021/10/15 16:26

    〔記者林曉雲／台北報導〕為邁向2030雙語國家，教育部政次蔡清華今天表示，約1萬7千名本國籍英語教師，教育部將聚焦在培育其「英語口說教學專業知能」，提高學生在課堂運用英語對話練習頻率及口說參與度，強化學生在生活中應用英語的能力。

    教育部第9屆師資培育國際學術研討會今起一連兩天在國立屏東大學舉行，研討會以雙語教學為主軸，蔡清華表示，政府將投入新台幣100億元在雙語國家政策，其中教育占90％，建構各級學校的雙語教學環境。

    蔡清華指出，邁向雙語國家是總統蔡英文第2任期就職演說的重要政策之一，教育部扮演重要角色，並進行跨部會合作，人才培育雖有引進外籍教師，但培養本國師資才是永續之道，教育部採「師資職前培育」與「教師在職進修」兩個管道，培育本土的雙語師資。

    蔡清華表示，教育部從加速推動高等教育雙語化、均衡完善高中以下教育階段雙語化條件，以及數位學習等三個政策層面來推動雙語政策。

    在高等教育雙語化方面，從全國有意願加速推動雙語化教學，並符合門檻條件的申請大學或學院中，遴選出重點培育大學或學院，發展成標竿學校或標竿學院，推動與美英澳等國大學合作，引入國際學者專家協助國內大學。

    數位學習則由公私協力共同研發教材，合作推廣擴大影響力，教育部已建置Cool English 及因材網線上教育平台，透過教育雲端帳號（OPEN ID），教師與學生均能免費使用43個公私教育學習平台，教育部將持續擴大連結對象，並洽談國內外平台優質的課程授權運用。

    研討會也邀請新加坡國立教育學院高級講師Seah, Lay Hoon、芬蘭韋斯屈萊大學教授尼可拉（Tarja Nikula），以及國立成功大學外語中心主任鄒文莉發表專題演講，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球疫情仍嚴峻，新加坡及芬蘭的學者以預錄影片方式發表專題演講，再以視訊進行問答。

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