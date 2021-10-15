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    國民黨批蘇貞昌性別歧視 范雲：亂扯女權才是真正「見笑」

    國民黨罵蘇貞昌性別歧視，民進黨立委范雲批國民黨亂扯女權才是真正「見笑」。（資料照，記者簡惠茹攝）

    國民黨罵蘇貞昌性別歧視，民進黨立委范雲批國民黨亂扯女權才是真正「見笑」。（資料照，記者簡惠茹攝）

    2021/10/15 16:19

    〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨立委鄭麗文週二在立院總質詢時，兩度嘲諷行政院長蘇貞昌「我怕到時候投降的第一個是你」，被蘇反嗆「不會像你們那樣袂見笑（台語：不要臉）」。鄭麗文昨指蘇貞昌爸媽沒教好，國民黨更批蘇貞昌發言是性別歧視。民進黨立委范雲表示，蘇院長明明罵的不是女性，蘇院長使用的文字是「恁」，不是「你」，「袂見笑」這個詞也不是針對女性的台語用語，國民黨亂扯女權才是真正「見笑」。

    范雲表示，國民黨指控蘇院長講「髒話」？國民黨這種指控才是歧視台語，她用華語翻譯給國民黨理解，兼論國民黨有人故意蹭她，要她評論歧視女性，國民黨性別平等應該死當。

    范雲指出，當我們看到有一個黨，面對隔壁鴨霸的中國不敢說一句話，面對自己的行政院長與總統卻一再羞辱，我真的很想說「汝輩毫無羞恥之心，吾等非同汝輩，毫無羞恥之心」，這句話用台語說，就是「沒像恁那麼袂見笑」。

    范雲表示，用華語講就比較高級嗎？聽不懂台語不要歧視台語，根據台語詞典，見笑就是「羞恥」之意。

    范雲表示，國民黨一直拉「歧視女性」來救援，還有人無聊蹭她，點名她回應，她只問，當國民黨立委陳雪生說用肚子不會懷孕的時候，國民黨有譴責陳雪生的發言了嗎？當陳雪生辦公室王主任要她去 照照鏡子時，國民黨說過半句譴責嗎？性別議題不是讓你們想蹭就蹭的。既然國民黨對性別議題如此無知，又不虛心學，她只好做善事，教一下性別ABC。

    范雲指出，蘇院長明明罵的不是女性，蘇院長使用的文字是「恁」，不是「你」，「袂見笑」這個詞也不是針對女性的台語用語，國民黨上下沒人懂台語嗎？最後，女權不是找別人吵架吵輸時，就說，你罵女生，男生欺負女生，國民黨亂扯女權才是真正「見笑」。

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