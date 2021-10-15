北科大慶祝110歲 辦「日治時期卒業寫真簿冊」特展

國立台北科技大學舉辦「日治時期卒業寫真簿冊」特展，策展人北科大文發系老師吳宇凡（左）與碩士生朱芳儀（右）。（北科大提供）

2021/10/15 17:07

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台北科技大學建校110年，舉辦「日治時期卒業寫真簿冊」特展「慶生」。

北科大文化事業發展系、圖書館共同舉辦「光影下的北工記憶─日治時期台北工業學校卒業寫真簿冊特展」，即日起至11月19日於北科大紅樓，展出罕見的台灣本土教育文獻，見證日治時期台北工業學校的時代風華。

負責策展的北科大文發系老師吳宇凡說明，北科大圖書館藏有相對完整的日治時期卒業寫真簿冊，為各大學所罕見，此次展覽針對寫真簿冊的內容、結構、裝幀、編輯，以及影像顯影技術的探掘，呈現北工寫真簿冊在形制、內容及符號之特色，而展出之地點紅樓，為過去台北工業學校之歷史建築，與展覽主題相互呼應，更顯難得。

吳宇凡表示，日治時期畢業紀念冊的價值遠超過人們的想像，學校因為各種原因而製作的寫真簿冊，不僅止於校園生活的記錄，更多時候是作為日本政府及學校宣傳的工具，也因此這些簿冊的內容、結構以及刊出的照片，夾雜了當時教職員生們的校園情感、記憶與群眾認同，更蘊含當時社會權力結構，對於認識過往的台灣社會發展與教育發展而言，是最真實也最直接的素材。

北科大文發系碩士生朱芳儀說，一般人少有機會可接觸到日治時期的畢業紀念冊，尤其高等教育的更少，特展展示早期用蛋白製作相紙的古法，以及彼時寫真帖的排版設計、裝幀方式，從當時土木科、建築科、電氣科、機械科、採礦科、應化科的實習實作相片，學生舉手投足可看出當時的台北工業學校充滿男子學校氛圍。

1942年台北工業學校機械科學生，於鍛造工場揮汗的實習場景。（北科大提供）

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