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    首頁　>　臺北市

    誤植過期疫苗批號 雙北共3家醫療機構 影響540筆資料

    中央流行疫情指揮中心表示，全台共有3家醫療院所發生誤植注射過期疫苗批號、總計影響540筆資料。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心表示，全台共有3家醫療院所發生誤植注射過期疫苗批號、總計影響540筆資料。（指揮中心提供）

    2021/10/15 14:50

    〔記者林惠琴／台北報導〕台北市議員林穎孟昨再爆料，3名民眾在康寧醫院注射武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，但健保快易通顯示批號過期，台北市衛生局回應是院方批號登錄錯誤。對此，中央流行疫情指揮中心表示，全台共有3家醫療院所發生誤植注射過期疫苗批號、總計影響540筆資料。

    指揮中心發言人莊人祥表示，針對10月13日屆效的疫苗，全台有3家醫療院所發生誤植注射過期疫苗的情況，其中，2家位於台北市，1家是中心綜合醫院、1家是康寧醫院，一共影響491筆資料，另有1家位於新北市，為劉宜光診所有49筆資料。

    莊人祥指出，目前已在13日已通知衛生局確認狀況，都是誤植批號，但已於14日修正完畢，後續會建議批號管理使用防呆機制，例如盡量用電子病歷等方式，避免再次發生人工誤植批號。

    為了降低更大規模接種的第12輪疫苗發生施打等錯誤，莊人祥說明，目前建議診所只能打一種疫苗；醫院如果不同門診可接種不同廠牌；大型接種站也能有不同選擇，但要注意人流管控，避免發生問題。

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