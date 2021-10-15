為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    國民黨團喊散會救高雄 高雄綠委趙天麟批消費災難

    民進黨高雄立委趙天麟指出，國民黨從上到下毫不掩飾消費這次的災難，令人髮指，繼續扮演為反對而反對、唯恐天下不亂的在野黨。（圖擷取自趙天麟臉書）

    民進黨高雄立委趙天麟指出，國民黨從上到下毫不掩飾消費這次的災難，令人髮指，繼續扮演為反對而反對、唯恐天下不亂的在野黨。（圖擷取自趙天麟臉書）

    2021/10/15 15:58

    〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院國民黨團今天在院會提出散會動議，並喊出「立即散會，救救高雄」，民進黨高雄立委趙天麟指出，國民黨從上到下毫不掩飾消費這次的災難，令人髮指，繼續扮演為反對而反對、唯恐天下不亂的在野黨。

    趙天麟表示，高雄城中城火災眾人悲慟，中央及地方政府合力追查肇事原因、協處傷亡者救治與撫卹工作，並研議修法補強老舊公寓大樓管理問題。

    趙天麟指出，但是國民黨從上到下毫不掩飾消費這次的災難，令人髮指，先是趙少康拿都更做政治操作，再是國民黨立委陳玉珍用散會動議誣指高雄籍立委不顧災情，後又試圖拿台中阿拉夜店火災要陳其邁下台等。

    趙天麟表示，試問，長期重北輕南導致北高土地價格差異甚鉅，如何用同一標準都更？國民黨立委癱瘓立法院院會，接下來公寓大廈管理條例等修法補強該怎麼有效率進行？最後，胡志強行政怠惰讓阿拉夜店違法違規營業導致火災，跟高雄市政府依法依規稽查，卻在法規不足下發生意外，豈能相提並論？

    趙天麟指出，說穿了，國民黨就是在消費災難，繼續扮演為反對而反對、唯恐天下不亂的在野黨，正副總統、立委、議員及各界善心人士發動捐款或募資，院長、市長及各級民代協助善後及修法工作，大家不分朝野一起幫助大火後的善後事宜，不要淨想著鬥爭好嗎？

    趙天麟也表示，他個人與民進黨高雄市黨部各捐20萬元予高雄市政府社會局專戶。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨團杯葛 朝野協商下午散會、施政總質詢再擇期舉行
    2021/10/15 15:50

    國民黨團杯葛 朝野協商下午散會、施政總質詢再擇期舉行
    立院表決消耗戰被反制 國民黨團：民進黨整組壞掉！民眾黨、時力在哪？
    2021/10/15 14:35

    立院表決消耗戰被反制 國民黨團：民進黨整組壞掉！民眾黨、時力在哪？

    換屋也要抗通膨 央北景觀宅超搶手
    國民黨團無止盡會議詢問戰術失利 衝上主席台包圍游錫堃
    2021/10/15 11:51

    國民黨團無止盡會議詢問戰術失利 衝上主席台包圍游錫堃
    國民黨團提散會動議 高喊「立刻散會，救救高雄」
    2021/10/15 10:35

    國民黨團提散會動議 高喊「立刻散會，救救高雄」
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播