國民黨團喊散會救高雄 高雄綠委趙天麟批消費災難

民進黨高雄立委趙天麟指出，國民黨從上到下毫不掩飾消費這次的災難，令人髮指，繼續扮演為反對而反對、唯恐天下不亂的在野黨。（圖擷取自趙天麟臉書）

2021/10/15 15:58

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院國民黨團今天在院會提出散會動議，並喊出「立即散會，救救高雄」，民進黨高雄立委趙天麟指出，國民黨從上到下毫不掩飾消費這次的災難，令人髮指，繼續扮演為反對而反對、唯恐天下不亂的在野黨。

趙天麟表示，高雄城中城火災眾人悲慟，中央及地方政府合力追查肇事原因、協處傷亡者救治與撫卹工作，並研議修法補強老舊公寓大樓管理問題。

趙天麟指出，但是國民黨從上到下毫不掩飾消費這次的災難，令人髮指，先是趙少康拿都更做政治操作，再是國民黨立委陳玉珍用散會動議誣指高雄籍立委不顧災情，後又試圖拿台中阿拉夜店火災要陳其邁下台等。

趙天麟表示，試問，長期重北輕南導致北高土地價格差異甚鉅，如何用同一標準都更？國民黨立委癱瘓立法院院會，接下來公寓大廈管理條例等修法補強該怎麼有效率進行？最後，胡志強行政怠惰讓阿拉夜店違法違規營業導致火災，跟高雄市政府依法依規稽查，卻在法規不足下發生意外，豈能相提並論？

趙天麟指出，說穿了，國民黨就是在消費災難，繼續扮演為反對而反對、唯恐天下不亂的在野黨，正副總統、立委、議員及各界善心人士發動捐款或募資，院長、市長及各級民代協助善後及修法工作，大家不分朝野一起幫助大火後的善後事宜，不要淨想著鬥爭好嗎？

趙天麟也表示，他個人與民進黨高雄市黨部各捐20萬元予高雄市政府社會局專戶。

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