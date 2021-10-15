高齡友善城市調查 6縣市摘五星

高齡友善城市大調查各縣市總排名。（熟齡媒體《50+》提供）

2021/10/15 15:39

〔記者邱芷柔／台北報導〕國發會統計，2021年台灣65歲以上的人口已超過16%，進入「高齡社會」，預估2025年全台65歲以上人口更將高達20%。熟齡媒體《50+》今（15）日發表2021年高齡友善城市調查結果，表現最佳的五星縣市包括台北市、新北市、台中市、嘉義市、宜蘭縣及花蓮縣。

這項調查參考了WHO的建議指南，區分三大面向「交通公共設施友善度」、「社會參與度」、「醫療服務及健康品質」輔以「高齡友善滿意度」民調，總計共10項指標，兼具客觀數據資料與民調的綜合性評比。

每項分數需達一定標準，才能成為五星的高齡友善城市，調查顯示，2021年全台「高齡友善城市」表現最佳的五星縣市為台北市、新北市、台中市、嘉義市、宜蘭縣和花蓮縣。

其中台北市、新北市、台中市在社區步行友善程度、公共空間與建物的無障礙程度、大眾運輸友善程度表現佳，能提供高齡者「行」的安全與便利。而宜蘭縣、花蓮縣在空氣品質、休閒體能參與度、志工活動參與度表現出色。

值得一提的是，嘉義市在2011年即推動高齡友善城市，是全台第一個「高齡友善示範城市」，在各項指標中得分平均，顯現長期推動相關高齡友善資源佈建的成果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法