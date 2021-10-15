國民黨團杯葛 朝野協商下午散會、施政總質詢再擇期舉行

國民黨立院黨團15日為杯葛行政院長蘇貞昌上台備詢，再度祭出「文攻」，提出散會動議、蘇揆列入國會不歡迎對象等案，均遭民進黨團挾人數優勢否決。（記者廖振輝攝）

2021/10/15 15:50

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院國民黨團今天祭出議事程序策略杯葛總質詢，接連提出會議詢問並要求記名表決、重付表決，讓質詢無法順利進行。國民黨團提出「會議詢問」，要求院會決議將行政院長蘇貞昌列為國會不歡迎對象，不過一一被民進黨人數優勢以表決否定，最後朝野協商結論，今天下午散會，下週二進行中央政府總預算質詢，行政院長施政總質詢再擇期舉行。

本週二院會經過朝野協商，各黨團同意週五進行行政院長施政總質詢，下週二舉行中央政府總預算案質詢，但是國民黨團今天在院會一開始就提出散會動議，被民進黨團以人數優勢否決，接著國民黨又提出「會議詢問」，第一案要求院會決議將行政院長蘇貞昌列為國會不歡迎對象，第二案要求院會針對行政官員涉及脫軌行為，國會議長應拿出高度秉公處置，不過兩案都經表決被否決。

為了防堵國民黨以會議詢問方式杯葛總質詢，民進黨團因此提議除符合會議規範所訂權宜問題並經主席裁示之外，本次會議不再處理會議詢問、權宜問題、秩序問題、其他程序之動議或散會動議。經表決後通過，國民黨立委費鴻泰等人因此衝上主席台，圍住游錫堃表達不滿，隨後主席宣布休息，朝野在休息時間協商。

朝野協商後決定今天上午將報告事項讀完就散會，下午總質詢擇期舉行，下週二中央政府總預算質詢則維持。

民進黨團總召柯建銘表示，原本週二已經有朝野協商結論，今天排總質詢，下週二排預算總質詢，朝野都有簽名，院會也宣讀過，但是國民黨週三卻發出甲動，民進黨團判斷事有蹊蹺，所以民進黨就先排隊，希望掌握遞案權，防止國民黨又提出案海戰術，到時候院會又會報銷，盼落實朝野協商結論，讓議事確定，沒有升高對立的意思。

柯建銘指出，中間發生高雄大火的事情，這樣的情況下，朝野應該都很清楚不應該造成對立衝突甚至打架，誰先打架誰先輸，這部分今天院會朝野都有克制，高雄大火事件要對死者表達哀悼，對傷者祈福。

柯建銘表示，國民黨今天提出要散會動議，但是就這樣散會的話，下週二中央政府總預算質詢就不能進行，所以民進黨團當然反對，國民黨團就用程序性杯葛，要求重付表決等等，民進黨團就予以封殺，後來經過和國民黨團總召費鴻泰和立委賴士葆協商後，同意將報告事項退回的程序走完，下午散會，下週二繼續預算質詢，否則這個時間點在國會衝突，沒有人承擔得起。

國民黨團書記長陳玉珍表示，今天採取文攻的方式，以議事規則為策略，算是小贏，民進黨讓步，經過協商今天只會念完報告事項，下午不會進行總質詢，國民黨團是基於善意，讓行政部門和高雄立委可以到高雄關心高雄大火的事情，經過朝野協商後，達成共識報告事項全面讀完後就散會。

對於陳玉珍稱國民黨是採取文攻小贏，民進黨團書記長蔡適應說，國民黨明明中途文攻不成，衝上主席台要武鬥，是民進黨團不想在這個時候還出現議場衝突，所以才經由協商處理。

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