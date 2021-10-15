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    首頁　>　臺北市

    以色列、印尼入境者檢疫放寬 10/17零時起可至防疫旅館居檢

    中央流行疫情指揮中心今日公布，以色列、印尼疫情已過高峰，且呈明顯下降，因此自10月17日零時起（航班抵台時間），調整自該2個國家旅客入境檢疫措施，不必再強制進入集中檢疫所檢疫，可改至防疫旅館或自費到集中檢疫所檢疫。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心今日公布，以色列、印尼疫情已過高峰，且呈明顯下降，因此自10月17日零時起（航班抵台時間），調整自該2個國家旅客入境檢疫措施，不必再強制進入集中檢疫所檢疫，可改至防疫旅館或自費到集中檢疫所檢疫。（指揮中心提供）

    2021/10/15 14:21

    〔記者林惠琴／台北報導〕因應部分國家武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今日公布，以色列、印尼疫情已過高峰，且呈明顯下降，因此自10月17日零時起（航班抵台時間），調整自該2個國家旅客入境檢疫措施，不必再強制進入集中檢疫所檢疫，可改至防疫旅館或自費到集中檢疫所檢疫。

    指揮中心發言人莊人祥表示，抵台旅客如過去14日內具以色列、印尼等國家旅遊史（含在當地轉機），入境後須入住防疫旅宿或自費集中檢疫所，且所有旅客均須配合入境時、期滿前進行PCR檢測，及自主健康管理期間再快篩等三次採檢措施。

    經調整後的「重點高風險國家」為印度、英國及緬甸等3國，具該等國家旅遊史旅客，入境後仍應至集中檢疫所檢疫，且配合檢疫期間專案採檢。

    指揮中心提醒，國際間Delta變異株持續流行，為確保國內防疫安全，所有入境旅客皆已提升其入境檢疫規格，搭機來台前除應取得「表定航班時間（Flight schedule time）前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，且應事前安排檢疫居所（防疫旅宿或自費集中檢疫所），抵台後限搭乘防疫車輛前往該處所完成檢疫。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

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