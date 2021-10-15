高雄城中城大火 戰鬥藍青年監院遞狀要求徹查

高雄城中城惡火奪命，市長陳其邁要求加速調查起火原因。（記者洪臣宏攝）

2021/10/15 14:57

〔記者吳書緯／台北報導〕高雄城中城大火釀嚴重傷亡，戰鬥藍青年楊植斗、蕭敬嚴、張煥霖今天到監察院遞交陳情書，要求監察院徹查高雄市長陳其邁，陳情資料隨後由監察院陳情中心主任出面代表收下。三人指出，若監察院最後沒有彈劾陳其邁，就如同陳其邁當年提到監察院無法有效監督「應該被關起來」，並質疑曾任高雄市長的監察院長陳菊，是否敢究辦陳其邁。

蕭敬嚴指出，陳其邁在10年前的政論節目上，談論台中夜店大火案，更痛批時任台中市長胡志強「應該下台負責」，而監委不彈劾胡志強，也被陳其邁嗆「難以服眾」丶「監察院該關起來了」。

蕭敬嚴批評，雖然奧運才剛結束，但是可以幫陳其邁報名迴力鏢比賽選手，因為當年批評胡志強的言論，現在又打回自己身上，並質疑陳菊是否敢辦陳其邁，而且民進黨在高雄執政20多年，歷任市長不用負責任嗎？

蕭敬嚴指出，根據「建築法」第77條第2項規定，地方政府對於建築物得隨時派員檢查有關公共安全與公共衛生的建造與設備，「公寓大廈管理條例」第55條第3項也規定，縣市政府必須監督，要求社區推派管委會，向地方政府報備，光這兩條就看出高市府在此事完全疏忽、完全沒有進行督導，才會造成如此嚴重傷亡，而陳其邁當年要求胡志強下台負責，現在也應辭職下台負責。

張煥霖盼監察院證明給大家看，徹查城中城大火的公安消防問題，並把民進黨在高雄執政20幾年來的問題一一揪出來，不要拖到明年選舉，公平正義辦到底。

楊植斗喊話，城中城大火事件，民進黨責無旁貸，監察院應該發揮應有功能，「不要被陳其邁看衰小」。

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