城中城大火》民眾黨立委要政院盤點法規疏漏 問陳其邁如何負責

高雄城中城大火造成嚴重傷亡。（記者王榮祥攝）

2021/10/15 14:54

〔記者陳昀／台北報導〕高雄城中城大火造成嚴重傷亡，也是衛爾康大火以來單一建物火災死傷最慘重的案件，民眾黨立委張其祿認為，行政院長蘇貞昌應率相關部會首長盤點檢討法規疏漏，並就弱勢居住問題、修法及行政改善措施等到立院專案報告，他也點名高雄市長陳其邁，過去曾因台中火警痛批胡志強應下台負責，如今慘劇又將如何負責？

張其祿表示，為釐清城中城大火的結構性因素，應全面盤點相關法規漏洞，改善類似大樓的居住環境，這不只是居住安全，更是迫切的社會正義，因此他主張，行政院長應率相關部會首長檢討結構性問題及相關法規的疏漏，並對該案的弱勢居住問題、後續相關修法及行政改善措施，赴立法院進行專案報告並備詢。

對於高雄市政府工務局表示「高雄城中城大樓早年是商場，後來違規當成住宅使用，不過因為是16層以下住宅不必向政府進行公安申報。」張其祿認為說法根本有問題，內政部營建署在1997年公告「建築物必須應按實依建築物核准用途及現況用途申報」，因此12層樓的高雄城中城雖未改為住宅用途，但實際上已是住宅使用。

張其祿主張，城中城必須根據「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附件的「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」規定，住宿類8層以上未達16層建築物每3年即須申報一次，因此高市府確實有行政查核不實之嫌。

張其祿質疑，陳其邁多年前曾因台中阿拉夜店9死火警案件而痛批當時台中市長胡志強「根本就該下台負責！」如今對照高雄城中城火災46人之死亡慘劇，全國人民皆想知道陳其邁市長將如何負責？

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