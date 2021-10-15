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    首頁　>　臺北市

    「嘉玲」連續4天報到 增4例境外移入

    2021/10/15 14:08

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）連續4天「嘉玲」報到！中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天本土病例、死亡均無新增個案，但境外移入新增4例。

    今日新增4例境外移入個案，為1例男性、3例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自印尼（案16432）、美國（案16433）、菲律賓（案16434）、蒙古（案16435）入境，入境日介於今年10月1日至10月13日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

    指揮中心統計，截至目前國內累計16325例確診，分別為1688例境外移入，14583例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

    從去年至今一共累計846例染疫死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

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    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天本土病例、死亡均無新增個案，但境外移入新增4例。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天本土病例、死亡均無新增個案，但境外移入新增4例。（指揮中心提供）

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