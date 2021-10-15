立院表決消耗戰被反制 國民黨團：民進黨整組壞掉！民眾黨、時力在哪？

國民黨立院黨團15日再度杯葛行政院長蘇貞昌上台備詢。（記者廖振輝攝）

2021/10/15 14:35

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌今赴立法院繼續進行施政總備詢，國民黨團發動表決消耗戰，以高雄城中城大火為由提出散會動議失敗後，又接連提出會議詢問，又被民進黨團提議「不再處理」反制。國民黨團發新聞稿痛斥，民進黨整組壞掉，要把台灣民主、立法院糟蹋到什麼地步？並點名在野的民眾黨團、時代力量黨團「你們在哪裡？」

國民黨團指控，高雄城中城大火造成嚴重傷亡慘劇，全民哀痛，國民黨團總召費鴻泰今天在立法院國是論壇發言要求在場人員集體默哀，但行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中卻若無其事地看公文，一副事不關己的態度，何其冷血？

國民黨團批評，2014年高雄發生氣爆，時任立委陳其邁、邱議瑩對官員高喊「高雄有難，要在立法院開會，不是人！没有良心！」但今天國民黨團提出散會動議，要求行政院長、官員救災，包含邱議瑩在內的民進黨立委卻全員反對，高雄的大立委們嘴巴說「愛高雄、顧高雄」，是真是假，高雄鄉親看到了嗎？

國民黨團再指，對於蘇貞昌辱罵立委鄭麗文，國民黨團提案要求國會議長公正適切處理，立法院長游錫堃不但不處理，還將此提案交付表決，放任民進黨團以多數暴力予以否決，民進黨團還提議「除符合會議規範所定權宜問題，並經院會主席裁示外，本次會議不再處理會議詢問、權宜問題、秩序問題、其他程序之動議或散會動議」，再次透過多數暴力的表決照案通過。

國民黨團痛斥，民進黨團為了護航蘇貞昌，一切不演了，今天可以表決片面廢止議事規則，明天是用多數表決禁止在野黨團進入議場、禁止提案嗎？這樣的民進黨是大家認識的民主進步黨嗎？台灣還有真的民主嗎？民進黨全部不演了嗎？在國民黨團強烈抗議下才撤回原決議，重新處理議程。

國民黨團批評，今天在立法院看到整組壞掉的民進黨，這個過程中也證實誰才是真正的站在人民的一邊，没有國民黨團今日的抗議，没有國民黨團堅持，民進黨要把台灣人民、台灣民主、立法院糟蹋到什麼地步？此時此刻民眾黨團、時代力量黨團你們在哪裡？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法