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    國防MIT》海巡造艦追星趕月 第2艘4000噸級艦年底交船

    第2艘4000噸級海巡艦在今年7月下水後，各項測試十分順利，預定今年年底即可交艦。圖為首艘4000噸級的海巡署嘉義艦，船上設有負壓隔離病房及手術室。（資料照）

    第2艘4000噸級海巡艦在今年7月下水後，各項測試十分順利，預定今年年底即可交艦。圖為首艘4000噸級的海巡署嘉義艦，船上設有負壓隔離病房及手術室。（資料照）

    2021/10/15 13:15

    〔記者羅添斌／台北報導〕海巡各項造艦計畫進度超前，政府官員今天表示，第2艘4000噸級海巡艦在今年7月下水後，各項測試十分順利，預定今年年底即可交艦，1000噸級海巡艦的首艘也預定在年底完工丶明年3月交艦；此外，600噸級巡防艦進度超前，第6艘艦在本月開工，11月則有第3艘艦交艦丶第4艘艦下水。

    「籌建海巡艦艇發展計畫」全案總經費為426億512萬3千元，計畫建造4艘4000噸級艦丶6艘1000噸級艦丶12艘600噸級巡防艦，以及17艘100噸級巡防艇丶52艘35噸級巡防艇與50艘沿岸多功能艇，目前正在積極進行中，行政院更在今年7月核定海巡署129億餘萬元經費籌建多艘新型遠洋巡護船，將打造6艘丶3000噸級的新型遠洋巡護船，相關計畫將讓海巡船艦汰舊換新丶全面強化巡防體質。

    政府官員今天表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」執行順利，多項計畫進度更是大幅超前，以配備野戰醫院等級醫療設施的4000噸級海巡艦為例，首艘艦在今年4月交艦後，第2艘艦緊接著在今年7月下水，由於各項測試作業符合預期目標，預定在今年年底前交艦。

    1000噸級艦與600噸級艦的造艦進度同樣超前，官員表示，1000噸級艦的首艘艦在今年7月下水丶預定在今年年底完工，而第2艘1000噸級艦則是提前在今年2月就開工；在600噸級艦部分，多艘艦依序開工丶安龍丶下水及交艦，9月份是第2艘艦交艦丶10月為第6艘艦開工，11月則是第3艘艦交艦丶第4艘艦下水。

    官員表示，在其他海巡艇方面，年底將有100噸級巡防艇的首艇交船丶第4艇開工；35噸級巡防艇在本月及11月，各有第13艇及第14艇交船；沿岸多功能艇自本月到年底前，分別有第15丶16丶17艇交船。

    海巡各項造艦計畫執行順利，多項計畫進度更是大幅超前。（圖：取自海巡署向立院提交造艦進度報告）

    海巡各項造艦計畫執行順利，多項計畫進度更是大幅超前。（圖：取自海巡署向立院提交造艦進度報告）

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