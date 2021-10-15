台開案趙建銘判3年8月、趙玉柱4年定讞 10月底前向南檢報到發監

趙建銘昨被判刑3年8月定讞、趙玉柱4年定讞；關於趙家父子的執行進度，最高檢察署昨天已通知高等檢察署，考量趙家父子戶籍在台南，最終將囑託台南地檢署，於10月底前代為執行發監。 （資料照）

2021/10/15 12:42

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統陳水扁女婿趙建銘16年前受台開董事長蘇德建之邀，赴三井日本料理店飲宴時，聽到台開利多消息後，與父親趙玉柱一同進行內線交易，趙建銘昨被判刑3年8月定讞、趙玉柱4年定讞；關於趙家父子的執行進度，最高檢察署昨天已通知高等檢察署，考量趙家父子戶籍在台南，最終將囑託台南地檢署，於10月底前代為執行發監。

關於趙家父子確切的發監日期，法務部長蔡清祥今於立法院透露，地檢署已訂定時間並通知當事人，會依法來執行。據了解，最高檢察署昨天即接獲最高法院通知，隨即通知高檢署啟動防逃機制，經協調後，將由台南地檢署代為執行趙家父子的發監，報到日期最快下週，最慢則在10月底之前。

台開案源於蘇德建2005年當選台開董事長，得知台開正規劃及進行委由台銀辦理高達165億元的聯合貸款案、台開信託部門將讓售給日盛銀行、處理不良債權等事項，將產生15億元利得的重大利多消息，同年7月14日餐敘時，蘇德建將利多消息告知與會的趙建銘、寬頻房訊總經理游世一，以及前國票證券董事蔡清文。

事後，游世一、趙玉柱各購入5000張台開股票、蔡清文購入2100張，並分別出售股票套利，4人均涉犯證券交易法而被起訴；更五審認定台開案總犯罪所得為1億318萬餘元，考量案件纏訟多年，符合速審法減刑規定，判未實際獲有財產利益的趙建銘3年8月、趙玉柱4年，並沒收不法所得3517萬多元；蘇德建則判3年8月，並沒收不法所得6647萬多元；游世一判4年4月，沒收不法所得567萬多元；全案經最高法院昨日駁回上訴後定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法