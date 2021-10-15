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    無人機操作證滿2年需換證 民航局：11月起受理申請

    無人機操作證滿2年需換證，民航局表示，11月起受理申請，普通操作證免測即可換證。（資料照）

    無人機操作證滿2年需換證，民航局表示，11月起受理申請，普通操作證免測即可換證。（資料照）

    2021/10/15 12:35

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕無人機管理機制上路已超過1年半的時間，最早領到操作證的玩家將依法開始換證，交通部民用航空局表示，考量民眾操作頻率與便利，初步規劃持有普通操作證者換照時無須測驗，專業操作證則以起飛重量為標準，25公斤以下僅須測驗學科；另外，換證需支付50元規費。

    無人機管理機制從2020年3月31日施行，新機制上路前已規定各類操作證有效期限為2年，持有人可於到期前30日內，向民航局申請換證，換證前，應經重新體格檢查及測驗合格。根據民航局統計，截至今年9月底，全台已註冊遙控無人機共7萬1831架，已核發操作證1萬2782張，其中專業操作證有7195張。

    民航局指出，無人機製造與運用科技發展迅速，相關法令會配合滾動檢討，希望透過換證過程，確認持有操作證，特別是專業操作證者的技術嫻熟，因此，換證過程辦理測驗有其必要。

    但基於便民考量，民航局目前規劃持有普通操作證者，換證時無須辦理測驗；持有專業操作證者，則依無人機最大起飛重量分級，25公斤以上者，學科、術科均須測驗，25公斤以下者，僅須測驗學科。

    為因應持有者換證需求，民航局預計11月起，透過「遙控無人機管理資訊系統」，主動通知並開始受理民眾無人機註冊展延及操作證換證業務申請，民眾不須出門，即可利用系統線上申辦。

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