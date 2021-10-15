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    中國臨時通知明年食品新制 我業者10/22前須註冊才能出口

    因應中國新規定，衛福部食藥署今天與農委會、經濟部緊急召開記者會，未來一週將協助業者在10月22日前完成相關填報作業。 （記者邱芷柔攝）

    因應中國新規定，衛福部食藥署今天與農委會、經濟部緊急召開記者會，未來一週將協助業者在10月22日前完成相關填報作業。 （記者邱芷柔攝）

    2021/10/15 11:56

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中國今年4月12日發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，明年1月1日起生效，未來各國食品輸中，都須由出口方主管機關向中國海關總署推薦註冊，台灣包括鳳梨酥在內的18類食品，未來也都要官方推薦才能銷往中國。因應中方新制，衛福部食藥署今天上午緊急召開記者會，未來一週將展開註冊登記宣導，協助業者在10月22日前完成填報作業。

    食藥署長吳秀梅指出，中方雖在4月發布新制，但我方直到前天才接獲信件，通知相關細項及中國提供我方包裹式推薦註冊程序，因此經衛福部、農委會、經濟部等跨部會迅速整合後，將採複式通知、單一網站填報方式，並舉辦說明會向有關產業釋疑。

    依中國新制規定，需提出申請的進口食品，總計有18類，包含肉與肉製品、水產品、乳品、燕窩及燕窩製品，腸衣、蜂產品、蛋與蛋製品、食用油脂和油料、包餡麵食、食用穀物、穀物製粉工業產品和麥芽、保鮮和脫水蔬菜以及乾豆、調味料、堅果與籽類、乾果、未烘焙的咖啡豆與可可豆、特殊膳食食品、保健食品等。

    吳秀梅說，我國將採單一網站填報方式，由政府統一送件，採取包裹式協助業者完成註冊。18類產品中的4類，包括肉與肉製品、水產品、乳品、燕窩及燕窩製品等，先前中國已要求註冊，因此過去已註冊者註冊繼續有效，不在此次要求範疇，但若是首次輸出上述4類，同樣需先上平台註冊。

    吳秀梅表示，扣除上述4類，其餘14類須在10月22日前上平台完成註冊，趕在10月31日期限前向中國海關總署提交名單，以利因應中國明年元旦新制。

    經濟部工業局組長李佳峰表示，此次影響產品細項廣泛，例如植物源性產品中就包含熱門的鳳梨酥。據統計，109年所有輸入中國的食品產值達321億，此次要求送件的18類食品，產值為188億、其餘食品為133億。

    農委會、經濟部工業局以及經濟部國貿局、食藥署等，皆會從下週一起陸續舉辦7場說明會。

    農委會國際處處長林家榮表示，下週一將召開3場說明會，針對農糧、水產、畜產向業者報告新制規定，及未來如何統一的在網站上做填報，並希望在10月22日前都能完成填報動作，讓貿易順暢，維護農漁民與業者的權利。

    依中國新制規定，需提出申請的進口食品，總計有18類。 （記者邱芷柔翻攝）

    依中國新制規定，需提出申請的進口食品，總計有18類。 （記者邱芷柔翻攝）

    14類食品細項。（記者邱芷柔翻攝）

    14類食品細項。（記者邱芷柔翻攝）

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