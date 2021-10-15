獨家》海巡興建6艘3000噸遠洋巡護船 將承擔台美海巡聯合演訓重任

海巡署將打造6艘丶3000噸級的新型遠洋巡護船，將會承擔台美海巡聯合演訓重任。圖為海巡署巡護八號遠洋巡護船。（圖：取自海巡署網站）

2021/10/15 11:14

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院日前核定海巡署129億餘萬元經費籌建多艘新型遠洋巡護船，政府相關官員今天指出，海巡署將打造6艘丶3000噸級的新型遠洋巡護船，由於台美已簽署「台美設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，未來強化台美合作因應區域海事挑戰的作為將會相繼進行，3000噸級新型遠洋巡護船在完成建造後，將會承擔台美海巡聯合演訓重任。

本報在今年9月獨家報導指出，行政院繼核定海巡署興建4000噸級巡防艦等計畫之後，今年7月30日正式核定海洋委員會海巡署提出新的造艦計畫，並同意海巡署所提，以129億餘萬元經費籌建多艘新型遠洋巡護船，噸數及艦船巡護系統性能均大幅超越現有遠洋巡護船，將可有效提升台灣海洋巡護能量，高效捍衛海權。

政府相關官員今天指出，海巡署現役的遠洋巡護船中，較大型的為巡護八號丶九號，排水量為1914噸，而新型遠洋巡護船建造的相關計畫，預計是要打造6艘丶3000噸級的新型遠洋巡護船，噸數及艦船巡護系統性能均大幅超越現有遠洋巡護船，將可有效提升台灣海洋巡護能量，高效捍衛海權。

官員並表示，台美雙方在今年3月25日簽署「台美設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，8月11日召開「台美海巡工作小組」第一次視訊會議，我國海巡署與美國海岸巡防隊在會中就海上執法、打擊「非法、未報告及不受規範」（IUU）漁業活動以及聯合海上搜救等議題深入交換意見。雙方同意「台美海巡工作小組」未來將定期召開會議，就共同關切的海事議題進行協調，以強化台美合作因應區域海事挑戰的能力。

官員表示，新型遠洋巡護船計畫總經費為129億3409萬4千元，自2022年起分10年辦理，並在明年辦理國內船廠的建造招標作業，除了帶動新一波國艦國造效益，未來更將承擔台美海巡合作的聯合演訓重任。

美國第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「紀德號（USS Kidd DDG-100）」（後），與美國海岸防衛隊傳奇級國安巡防艦「穆洛號（USCGC Munro WMSL-755）」（前）通過台海，美國軍方特別發佈兩艦交錯通過的畫面。（取自第七艦隊官網）

行政院核定以129億餘萬元經費籌建多艘新型遠洋巡護船，海巡署明年將辦理國內招標作業，帶動國艦國造效益。圖為海巡署送交立法院的明年度預算書中，明確列出籌建海巡遠洋巡護船發展計畫。（圖：取自海巡署111年度預算）

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