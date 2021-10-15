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    屏東女遭思覺失調犯挖眼引監護修法討論 法官協會提3點呼籲

    屏東縣上月26日發生超商女店員遭患有精神病患挖眼案，使思覺失調犯監護修法爭議再度引發討論。（翻攝自爆料公社、記者陳彥廷攝，本報合成）

    屏東縣上月26日發生超商女店員遭患有精神病患挖眼案，使思覺失調犯監護修法爭議再度引發討論。（翻攝自爆料公社、記者陳彥廷攝，本報合成）

    2021/10/15 11:38

    〔記者溫于德／台北報導〕上月26日屏東縣發生超商女店員遭患有思覺失調症的男子挖眼案，震驚全台，使思覺失調犯監護修法爭議再度引發討論，中華民國法官協會上午透過聲明強調：「補社會安全破網、沒有人可以脫隊」，盼各機關同心合作完成修法。

    法協表示，立法院即將審查刑法、刑事訴訟法、法院組織法、保安處分執行法等，有關精障者犯罪相關處遇措施的條文，希望能夠在兼顧人權前提下，讓既有社會安全網能夠更為緊密，使精障者能夠得到必要的治療，也讓社會歸於安定，協會基於維護人權、實現正義的理念。

    法協並提出三點呼籲：一、應在現有法制下，構築更緊密的社會安全網，不宜輕言打掉重練，造成更多法制危機；二、應本於功能最適的觀點，妥適分配各機關的職責，以達事半功倍之效；三、精障者在偵查、審判階段的處遇，乃是社會安全網最重要的一環，應該綜合各國法制，謀其周延有效。

    法協解釋，防治精障者犯罪，牽涉到法院、檢察官、醫療體系等各個領域，沒有人可以置身事外，也沒有人可以推諉卸責，在事權分配上，更應秉持專業優先、功能最適的原則進行，例如：確保正當法律程序是法院的責任，收治精障者並給予專業治療與評估是醫療體系的工作，注意人權及負責刑事案件則是檢察官的職責。

    法協最後指，法院應堅守正當法律程序，居於中立第三者角色，不宜球員兼裁判，負責指揮執行精障患者的治療，這是普世觀念，因此特別呼籲，精障者犯罪的處遇，應本於專業優先、功能最適原則進行分工，並建構高度合作的工作模式，以收事半功倍、群策群力之效。

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