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    攏是假！自稱「女佛醫」騙兩姊妹買佛地 被判賠3950萬

    自稱「佛醫」的李女，騙姊妹購買佛地，遭判如數判還3950萬元確定。（示意圖）

    自稱「佛醫」的李女，騙姊妹購買佛地，遭判如數判還3950萬元確定。（示意圖）

    2021/10/15 11:20

    〔記者溫于德／台北報導〕自稱「佛醫」的李女，向一對喪夫、為皮膚病所苦的姊妹遊說，要求買「大、小佛地」各一戶房屋共修供佛，姊妹因而共匯款3950萬元，未料，錢被李女用來購屋自住，姊妹憤而提告求償。民事一審雖判李女免賠，但二審改認她施詐術欺騙，全額判賠，最高法院駁回李女上訴確定。

    判決指出，擔任美髮造型師的李女，自詡為「佛醫」，強調有陰陽眼，可透過觀世音菩薩得知病人的疾病，能以手指按壓病人血管方式治療。

    2012年1月間，一名宜蘭喪夫婦人飽受皮膚病所苦，聽聞李女可施法力替人消災解厄、治病，上門求助同時介紹胞妹一同前往。

    李女佯稱，購買佛地供信眾修行積德，才能庇蔭子孫、消災解厄，使姊妹誤信她真的能和神佛溝通，加上她又說「買小佛地可以共修供佛」，對往生者、活著的人都好，姊妹共匯款650萬元給李女。

    2014年間，姊妹的父親過世，李女又以「菩薩代言人」身分告知要買「大佛地」，「這樣功德比較大」，對家族和及全家都比較好，消災解厄，還可以大家一起共修，對往生的人也比較好，也可以增加福德，姊妹再度匯款3300萬元。

    但姊妹匯款後，發現李女並未找人「共修」，經多次詢問李女「佛地」下落，李女卻以「天機不可洩漏」為由拒絕說明，姊妹這才知道李女沒有買佛地，而是購屋自住，氣得提告李女刑事詐欺罪，並求償兩筆款項總額共3950萬元。

    宜蘭地院刑事一審傳訊向李女求助的多位女子，發現與姊妹的說法類似，認定李女涉詐騙金錢，判2年8月徒刑；高院刑事二審駁回李女上訴定讞。

    李女在民事庭仍否認詐欺犯行，強調未以贈與金錢購置佛地的約定，宜蘭地院民事一審認為，姊妹交付款項給李女的原因眾多，加上姊妹並未舉證，判李女免賠。

    但高院民事二審改認姊妹自認基於醫病關係，信任李女稱買佛地共修可消災解厄、增加福德才匯款，李女卻未購買佛地，也未蓋房子找人共修，而是購屋自住，判李女須如數返還姊妹各1975萬元，共3950萬元，最高法院駁回李女上訴確定。

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