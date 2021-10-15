北市補習班、課照中心今起放寬容留人數 用餐不用隔板

北市府宣布放寬補習班、課照中心容留人數。圖為有「補習街」之稱的北市南陽街。（資料照）

2021/10/15 10:57

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內疫情穩定，台北市教育局稍早宣布，今（15）日起放寬補習班及課後照顧中心各項防疫限制，包括學生容留人數每間教室應為80人內，或室內超過80人但容留人數應符合室內空間至少1.5公尺/人；北市青少年發展處從明（16）日起，新增開放6樓國際會議廳、8樓Live Band體驗中心及地下2樓直排輪練習場等場地。

教育局今早發布「北市短期補習班暨課後照顧服務中心COVID-19防疫指引」，現行補習班及課照中心每人的分配教室面積不得小於2.25平方公尺，15日起放寬學生容留人數為每間教室人數應為室內80人以內，或室內超過80人但容留人數應符合室內空間至少1.5公尺/人，（容留人數以每間教室面積（扣除固定設施設備）除以2.25平方公尺計算）。

教育局表示，學生應固定座位且課程以固定成員方式進行，並落實實聯制，並取消從業人員配戴面罩的規定，但上課時從業人員及學生仍應全程佩戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食。用餐時也不再強制增設隔板或保持1.5平方公尺間距，每間教室更應保持通風良好及定時清消，上課使用操作設備機具須妥善消毒。

教育局提醒，雖然疫情漸於趨緩，但防疫工作仍不可忽視，補習班及課照中心持續落實量體溫、勤洗手及隨時留意師生健康狀況等防疫措施，每日開課前應填報防疫管理措施自我查檢表，教育局也將排定稽查行程，如有違反防疫規定者將裁罰並督導改善，未改善者將命其停課及停止招生，阻斷疫情傳播。

此外，青發處10月16日起放寬開放場域及容留人數，包括6樓國際會議廳及大中小研討室，8樓Live Band體驗中心各空間及全日包場，地下2樓直排輪練習場C、E空間。主要場館容留人數放寬為1樓大廳60人、1樓戶外廣場35人、5樓流行廣場80人、8樓綜合教室11人、9樓攀岩場30人。

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