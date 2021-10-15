員工被爆「假孝親真進修」 北市教育局證實：已送考績會

台北市政府教育局一名員工去年以侍親為由請假留職停薪一年，卻有民眾爆料，該員工請假期間參加中華民國對外貿易發展協會的培訓課程，僅假日才返家，北市教育局副局長陳素慧今早受訪證實。（資料照）

2021/10/15 10:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府教育局一名員工去年以侍親為由請假留職停薪一年，卻有民眾爆料，該員工請假期間參加中華民國對外貿易發展協會的培訓課程，僅假日才返家，北市教育局副局長陳素慧今早受訪證實，該員工參加培訓課程的事情屬實，依照公務員留職停薪辦法提送考績委員會審議。

有民眾向媒體爆料，北市教育局一名童姓員工，2020年5月以父親已屆65歲，視力及聽力退化為由申請侍親假，卻利用侍親假留職停薪期間，跑到新竹參加外貿協會課程，只有在假日才返家，懷疑涉及偽造文書，直指該教員工知法犯法，且請假期間該員工還能領取獎金，實在很不公平。

陳素慧指出，該名員工以親人出現視力、聽力退化的原因，2020年5月依照公務員留職停薪辦法，向教育局提出2020年6月30日至今年6月29日申請留職停薪，教育局考慮孝親且依規定提出申請，因此准予侍親假，但在請假期間該員工卻參加中華民國對外貿易發展協會的國際企業人才培訓中心的經貿課程。

陳素慧表示，該員工是否違反公務員留職停薪辦法已經提送考績委員會審議；該員工2020年1至6月仍有在教育局工作上班，因此依照考績辦法，年底還是要核予去年上半年、6個月的考績獎金，並非屬於不當得利。

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